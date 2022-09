Tras la suspensión de la militancia del Partido Radical (PR) para el expresidente de la colectividad, Carlos Maldonado, el excandidato a Presidente de Chile en 2021, comentó su parecer luego de verbalizar que votará Rechazo durante el Plebiscito 2022, este domingo 4 de septiembre.

Desde el Partido Radical indicaron que la opción que elegirá Maldonado, no se apega a lo definido por el Consejo General de la colectividad y puede “confundir a la opinión pública”.

En conversación con Podría Ser Peor de Radio Bío Bío, Carlos Maldonado emitió su opinión luego de ser suspendido del partido e indicó que “el partido decidió ponerse un poquito estalinista muy tarde en su historia”.

En la instancia, Maldonado dijo que cree que el ambiente está “un poco tenso por esta cosa, las encuestas que muestran que aparentemente el domingo sería Rechazado el texto de la Constitución (…) Pero esta medida disciplinaria va contrario al partido, que traten de sancionar a uno que tiene una convicción distinta (…) La verdad es que hay motivos fundados para no aprobarla”.

Además, manifestó que “no me parece que este partido se haga parte de la intolerancia y la cancelación de los sectores que son de la centroizquierda (…) Nosotros no solemos actuar como partido de derecha o de izquierda como regimiento, por ejemplo”.

Maldonado también aseguró que en la centroizquierda hay múltiples personalidades que votarán Rechazo, debido a que la Convención Constitucional los habría dividido.

“Es una mala práctica, (cuando fui presidente del PR) nunca promoví la sanción por razones políticas, no es propio del radicalismo”, comentó.

Por último, el suspendido de la militancia del PR, dijo que en el caso de que ganara el Apruebo, él “lo lamentaría mucho por el país, tengo la profunda convicción de que el texto tiene fallas estructurales” y que tras aislarse, volvería a la política para ayudar a la discusión de correcciones a la Constitución.

Escucha aquí la entrevista realizada por Julio César Rodríguez