Marta Lagos, fundadora de las consultoras Latinobarometro y MORI Chile, advirtió las resistencias que podrían generarse, de ser aprobada una Nueva Constitución.

En entrevista con el portal de Economía, Bnamericas, la investigadora se refirió a lo que será el Plebiscito de Salida del próximo 4 de septiembre.

Al respecto, Lagos hizo un análisis del electorado, donde a su juicio no hay muchas diferencias de opinión entre hombres y mujeres.

“No hay mucha diferencia entre cómo hombres y mujeres ven la crisis política”, sostuvo.

“Hay diferencias en cómo se manifiestan por lugar geográfico, en los lugares donde votan menos mujeres que hombres, o donde mujeres están más alejadas de la política”, agregó.

Marta Lagos: “Chile es un país increíblemente resistente al cambio”

En ese sentido, Marta Lagos destacó la influencia que habría tenido en las normas la paridad de género con que se conformó la Convención.

“Por otra parte, no me cabe duda de que la paridad ha tildado, y va a tildar, una cantidad de normas. Lo que no me queda claro es que esas normas vayan a alterar significativamente el comportamiento del país”, advirtió.

“El borrador de la nueva Constitución dice directamente que el estado tiene que promover una sociedad con más igualdad, pero es otra cosa que la sociedad lo haga, y Chile es un país increíblemente resistente al cambio”, agregó.

“Para dar una idea, el voto a las mujeres aparece por primera vez en la Constitución de Chile en 1925, pero esta no se implementó completamente hasta 1949”, señaló Lagos.

“Eso también abre la pregunta de cuánto se va a demorar el sistema político en implementar la nueva constitución”, dijo.

Lagos: “Las encuestas están midiendo un clima de opinión, pero no la intención de voto”

Por otro lado, respecto al aumento del Rechazo en las últimas encuestas, Marta Lagos mostró sus diferencias.

“Respecto al alza del rechazo, yo creo que las encuestas están midiendo un clima de opinión, pero no la intención de voto”, afirmó.

“Lo que estamos viviendo en ese momento es que hay personas que ven un caballo desbocado y aparecen estos movimientos de extrema derecha que quieren cortar las libertades”, criticó.

“Este tirón de riendas, por así decirlo, yo creo que es pasajero. Podría durar 10 años, pero es muy difícil que detenga la onda expansiva de las libertades”, concluyó.