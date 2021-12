El presidente electo Gabriel Boric se reunió la jornada de este martes con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, donde indicó que la institución está dispuesta a participar de una profunda reforma.

Boric valoró la reunión con Yáñez, destacando que el general director se mostró abierto a conversar sobre las reformas a Carabineros y eventualmente a ejecutarlas.

“Independiente de las críticas que yo pueda tener. Las mejoras que tiene que tener la institución, tenemos que hacerla en conjunto con Carabineros, y esa esa la conversación que tuvimos hoy con el director de Carabineros”, afirmó el presidente electo.

La reunión se realizó en la oficina parlamentaria de Boric en Punta Arenas, hasta donde llegó el diputado la jornada, donde mantuvo una conversación protocolar con Yáñez, con quien no se había juntado presencialmente desde que obtuvo la victoria en el balotaje del 19 de diciembre.

En la misma línea, Boric insistió que ese necesario una reforma a Carabineros, aunque en esta ocasión habló de “mejoras”, especialmente por los casos de corrupción y de violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social.

“Se requiere una reforma a Carabineros, y el general me dice que están muy disponibles a tener esa conversación, y no sólo una conversación de buenas intenciones, sino a ejecutarlas, tanto por los casos de corrupción, como casos de graves violaciones a los DDHH, que no se pueden volver a repetir”, aseguró.

Además, Boric le manifestó a Yáñez que no se preocupara por el tema de las pensiones de Carabineros, porque cualquier reforma que se haga, será conversada con la institución policial.