Una distendida entrevista brindó el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, al matinal de TVN “Buenos Días a Todos”, en una conversación donde repasó algunos aspectos más personales, aunque también entregó algunas de sus posturas políticas en caso de llegar a La Moneda.

Según señaló Boric, de conseguir convertirse en Presidente de la República, descartó ir a vivir junto a su pareja, Irina Karamanos, al sector oriente de la capital, como tradicionalmente lo han hecho los últimos mandatarios.

Pese a reconocer que no le gusta colocarse en ese escenario para evitar una “mufa”, el abanderado sostuvo que “lo que no quiero es ir a encerrarme a un barrio del sector oriente de Santiago, me gustaría vivir en el centro, cerca de la oficina de La Moneda.

Si bien por temas de seguridad es un tema que deberá definirse con cuidado, Boric recordó al expresidente Jorge Alessandri Rodríguez, quien caminaba desde el pasaje Phillips hasta La Moneda.

“No sé si es viable, pero me gustaría intentarlo por lo menos. Lo vamos a conversar con la gente encargada de protocolo y seguridad, pero a mí me gustaría vivir en el centro, como San Miguel, pero no irme al sector oriente de Santiago”, afirmó.

“No quiero vivir en una burbuja, no quiero que por los cuidados que merece la primera magistratura, terminar totalmente alejado de cómo se vive en el cotidiano”, agregó.

La familia presidencial y el rol de Irina Karamanos

Respecto a la posibilidad de poder formar una familia junto a su pareja en los próximos años, el candidato del Frente Amplio se tomó con mesura la posibilidad de tener hijos, aunque no escondió sus deseos de ser padre.

“Es una decisión con mi compañera de vida y eso lo vamos a ir discutiendo día a día. Me encantaría tener la oportunidad de formar familia si es que se nos permite, pero yo no quiero ser un padre ausente”, dijo.

En relación al rol que tendrá Karamanos en caso de convertirse en Primera Dama, el postulante al sillón presidencial reiteró lo que su pareja ha señalado, respecto a “darle una vuelta” a ese cargo.

“Bien vale darle una vuelta para darle una perspectiva feminista y que no sea solamente centrado en una persona, sino en un grupo”, agregó.

Junto con admitir que escucha más a su pareja que a Giorgio Jackson, Boric destacó la ayuda que recibe de Irina Karamanos, recordando de paso uno de los consejos que recibió de Michelle Bachelet durante la cita que sostuvieron.

“Uno de los consejos que me dio la expresidenta Bachelet, fue “no permitas que todo el mundo te diga que si”, y ahí la gente de más confianza es la que te pega un coscacho y eso es totalmente necesario”, contó.

Los ministros: un gabinete paritario

Ya en temas más políticos, Gabriel Boric adelantó parte de las definiciones si logra ganar el próximo domingo, como por ejemplo quiénes serán parte de su gabinete.

En esa línea, destacó a la expresidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, aunque evitó confirmar en qué ministerio eventualmente podría ser designada.

“Ella me ha dicho que está disponible para la responsabilidad que le encomendemos, lo vamos a conversar, es de mi círculo íntimo hoy día para tomar decisiones, así que confío plenamente en ella y no me cabe ninguna duda que el rol que le toque asumir lo va a hacer increíble”, dijo.

“No me atrevo a decirlo antes, porque ahí uno lo quema. Esperemos a que ganemos el 19 y ahí vamos a comunicar con pertinencia los ministerios”, puntualizó.

En ese sentido, se mostró de acuerdo con mantener un gabinete paritario, incluso en cargos como Interior y Hacienda, que históricamente ha estado en manos de hombres.

Pero además, adelantó que buscarán a “los mejores” para hacerse cargo de las distintas carteras.

“Yo creo que el mundo de la educación está cansando de que sean ingenieros comerciales los ministros de educación, tiene que ser alguien vinculado al mundo de la educación”.

Boric partidario del voto obligatorio

Por último, y ante la consulta respecto a la representatividad de ser elegido, tomando en cuenta la baja participación del padrón electoral en los comicios, Boric se mostró abierto a volver al voto obligatorio.

“Es de estos fenómenos muy particulares que es a la vez un derecho y un deber, porque al ser parte de una comunidad, debiera ser exigible para cada persona el también participar de las decisiones más importantes de la comunidad”, explicó.

“Yo soy partidario de la vuelta al voto obligatorio”, sentenció.