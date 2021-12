El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, fue entrevistado la noche de este martes en el programa “Las caras de La Moneda”, por el conductor Mario Kreutzberger, donde volvió a defender el sistema de AFP.

Consultado por Don Francisco, Kast destacó que el actual sistema de pensiones protege los ahorros individuales de las personas, pero que muchas personas arreglan sus contratos con sus empleadores, por lo que muchas veces la jubilación no cumple sus expectativas.



“Yo defiendo el sistema, porque es un sistema que primero resguarda los fondos individuales de las personas, cuando usted hace aportes, el sistema funciona con la multiplicación de los recursos que están ahí”, indicó.

“Cuando hay lagunas, cuando no se sinceran los ingresos de las personas, claramente no va a jubilar por lo que usted espera. Porque si usted ganaba $400 mil en la liquidación, y tenía algún aporte de otros $200 mil, no va a jubilar por ese monto”, añadió al referirse a las correcciones que necesita el sistema de pensiones.

Por lo mismo, Kast explicó que en caso de llegar a ser Gobierno presentarán un proyecto de “impuesto negativo”, con el que buscarán que los trabajadores “sinceren” sus ingresos.

También, Don Francisco le preguntó por una antigua declaración, donde señalaba que nombraría como ministro a José Piñera, considerado el padre de las AFP, a lo que Kast respondió que lo admiraba porque lo considera muy intiligente.

“No (será parte del Gabinete), pero lo planteé porque le tengo admiración, más allá de las críticas que pueda tener, es una persona muy inteligente. Yo siempre le digo a las personas, incluso en lugares populares, donde no les gusta la AFP, les digo oiga si usted tuviera que pasarle su ingresos para que los cuida a José Piñera, o- antes le ponía el caso de Francisco Vidal que era director del Banco Estado-, y el 98% de las personas preferían José Piñera”, comentó.

Sobre la edad de jubilación, Kast indicó que no plantea subirla para quienes actualmente están trabajando, sino que las personas que entren a trabajar en 5 o 10 años más, jubilarán a los 61 o 66.

“No hemos dicho que vamos a aumentar la edad de jubilación para las personas que ya están en el mundo laboral, lo que hemos dicho que la expectativa de vida en Chile ha subido, por lo que cuando se creó el sistema las personas fallecían entre los 70 a los 75, hoy en los 80″, comentó.