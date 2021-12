En una entrevista a Meganoticias, el abanderado del Partido Republicano dijo una frase que llamó la atención de los periodistas, tras señalar que "obviamente el Partido Republicano es un partido que está naciendo, y nosotros solos no tenemos ninguna capacidad de gobernar, porque además no tenemos la experiencia". Declaración que después quiso enmendar.

Tras se consultado por la composición de sus eventuales Ministerios, el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, dijo que “nosotros solos no tenemos ninguna capacidad de gobernar, porque no tenemos la experiencia”.

Estas declaraciones se dieron tras la pregunta de la periodista Soledad Onetto, quien le consultó si se siente capacitado con un equipo o personas suficientes para llenar estos 3 mil cargos públicos.

“Obviamente el Partido Republicano es un partido que está naciendo, y nosotros solos no tenemos ninguna capacidad de gobernar, porque además no tenemos la experiencia, pero esto se realiza en conjunto”, señaló Kast en entrevista con Meganoticias.

Junto a esto indicó que “el mismo día que pasamos a segunda vuelta en primer lugar, yo dije, dejo la presidencia del Partido Republicano para asumir el desafió de ser presidente de todos los chilenos y convocar a todos los sectores”.

En ese momento fue interrumpido por el comunicador Juan Manuel Astorga, quien le precisó: “la frase que usted dice no es menor, o sea no tenemos la capacidad de gobernar porque no tenemos la experiencia”.

Ante lo cual el candidato del Partido Republicano señaló “yo no dije eso”, y el periodista le replicó que “eso acaba de decir textual como Partido Republicano”.

Finalmente el exdiputado UDI pidió enmendar sus palabras diciendo que “tenemos toda la capacidad de gobernar, no tenemos hoy día la capacidad como partido de colocar, tendríamos que colocar a casi la mayoría de los militantes, y no es la idea copar el gobierno con un solo partido”.