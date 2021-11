El diputado Tomás Fuentes (RN) desmintió la veracidad de un audio que se viralizó a través de redes sociales, en el que —supuestamente— decía que trabajaba en el comando de José Antonio Kast y estudiaba las posibilidades de acabar con la Convención Constitucional.

“Frente al audio que se difundió por redes sociales con supuestos dichos míos, cabe señalar que se trata de un audio completamente falso, que responde a la estrategia de un sector de la izquierda que no sólo atenta contra mi imagen, sino que también busca seguir engañando y mintiéndole a todos los chilenos”, afirmó a través de un comunicado.

En la primera parte del polémico mensaje, se escucha una voz que dice:

“Hace dos meses más o menos, calculo yo dos meses, estoy trabajando acá en el área económica de José Antonio (Kast). También he tenido harto contacto con otros miembros acá del comando; hace dos semanas estuvimos reunidos en un evento que organizó la Maribel, la esposa del Rojo (Edwards)”.

Ante ello, Fuentes indicó que “es de público conocimiento que siempre trabajé y apoyé la opción presidencial de Sebastián Sichel”. Por lo tanto, nunca fui parte del comando de José Antonio Kast ni tampoco he conformado su equipo económico”.

Luego, la voz del audio sostiene que han conversado de diferentes materias al interior del comando, entre ellas:

“Acabar con la Convención Constitucional, ver cómo. Si no cerrarla, porque al parecer legalmente no se podría. Sí se podría un poco con el poder presidencial, ahogándola lentamente, quitarle de a poco los fondos, generando dificultades que permitan que esa Constitución no llegue a buen puerto”.