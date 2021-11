El candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, reforzó su equipo económico de cara a la segunda vuelta, incluyendo figuras como Sebastián Claro, José Luis Daza, Soledad Arellano, Claudio Lucarelli, Patricio Rojas y Sylvia Eyzaguirre.

Recordemos que Eyzaguirre, doctora en Filosofía y exinvestigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP), fue parte del comando del excandidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, como encargada del área de Medio Ambiente, una materia que le ha generado bastantes problemas a Kast en la campaña.

Su polémica con Teresa Marinovic

Sin embargo, el apoyo a candidatos presidenciales de derecha no ha sido la primera incursión de Sylvia Eyzaguirre en la política, especialmente luego de postular a la Convención en mayo pasado.

Precisamente, en medio de la campaña para convertirse en constituyente, protagonizó una dura polémica con Teresa Marinovic, llegando incluso a anunciar su “bajada” por el distrito 10 tras la inscripción de esta última como compañera de lista.

“El problema, como pensará más de alguno, no es el miedo a perder la elección; con gusto perdería con un compañero como Cristián Monckeberg o Gonzalo Blumel, sabiendo que todo mi esfuerzo iría en beneficio de candidatos que comparten un núcleo de ideas comunes. El problema no es perder, el problema de fondo es que gane o pierda, en ambos casos, terminó beneficiando ideas y principios que no comparto”, criticó en una carta enviada al entonces presidente de RN, Rafael Prohens.

Sus diferencias con la “extrema derecha”

Sin embargo, sus diferencias con la derecha no sólo han sido en el plano electoral de la Convención, sino que a través de su cuenta personal en Twitter, ha hecho una serie de declaraciones donde incluso criticaba a la “extrema derecha”.

“Extrema derecha es la que justifica la violación a los derechos humanos durante la dictadura, la que cree en un Estado mínimo y que cada uno se rasca con sus uñas, la que cree que hay que eliminar impuestos y podría seguir”, indicó en febrero pasado.

La experta en Educación, que fue asesora de los ministros Harald Beyer y Carolina Schmidt, hace un par de años negó haber sido parte de alguna coalición, especialmente de haber votado por un “pinochetista” o un comunista.

“Yo no estoy en ninguna coalición y no pertenezco a ningún partido, y nunca he votado por un pinochetista, como tampoco por ningún comunista. No creo en la dictadura ni de izquierda ni de derecha”, tuiteó en septiembre de 2019.

Incluso, aseguró que su voto estaba con el Frente Amplio, tal como lo manifestó en enero de 2019.

El cruce con Kast

Sus cruces verbales con tuiteros, incluyeron además al propio José Antonio Kast, quien le criticó su postura a favor de la adopción homoparental.

“Encargada educacional de @sebastianpinera aboga por la adopcion homosexual.Estará secuestrado por la elite liberal ?”, escribió el abanderado republicano.

A través de la misma red social, Eyzaguirre contestó escuetamente con un “Le recomiendo leer la columna primero!!!!”.

¿Lo habrán conversado internamente ahora que es parte de su equipo económico? Es una incógnita.