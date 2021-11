"Utilicé conceptos poco apropiados", señaló el convencional Daniel Stingo, tras llamar "indecentes" a Roberto Izikson y Karen Thal, gerentes de la empresa Cadem, por los resultados de sus encuestas. Además, pidió que mejoraran la metodología de sus encuestas, ya que "no porque ahora hayan estado cerca de la realidad de la votación, los resultados en los anteriores pronósticos y la metodología sean válidas".

El convencional Daniel Stingo se disculpó con los gerentes de la empresa Cadem, a quienes trató de “indecentes” en el marco de las encuestas que daban como favorito a José Antonio Kast en la primera vuelta presidencial.

“Utilicé conceptos poco apropiados para referirme a don Roberto Izikson y a doña Karen Thal, gerentes de dicha empresa y pido disculpas por el uso de esas expresiones”, señaló el abogado.

En ese sentido, agregó que “la crítica es a la metodología de la encuesta y los sesgos de los estudios publicados en los medios de comunicación en los últimos cinco años”.

Cabe recordar que previo a los comicios, en el programa La voz de los que sobran, Stingo afirmó que “les falta decencia en el vivir, pero no solamente a ustedes de la Cadem, que son indecentes, porque la verdad es que no es real, están mintiendo, están inventando, están tergiversando, porque no hacen un análisis mínimo de los resultados que les salieron, si es que les salieron”.

Tras las elecciones de este domingo, el director de la empresa envió una carta a El Mercurio, en la que exigió que el representante del Frente Amplio se disculpara públicamente por sus palabras.

“Cadem fue la que tuvo la mayor capacidad de anticipar los resultados de esta elección, tanto en porcentaje, como en orden de llegada. (…) La realidad habló”, sostuvo.

Además de ofrecer las disculpas correspondientes, Stingo pidió a Plaza Pública Cadem que “mejoren sustancialmente la metodología usada en sus encuestas, dado que no porque ahora hayan estado cerca de la realidad de la votación, los resultados en los anteriores pronósticos y la metodología sean válidas, como tampoco la falta de transparencia de las mismas”.