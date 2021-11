El convencional de Apruebo Dignidad, Daniel Stingo, realizó una dura crítica a la empresa Cadem, a propósito de los resultados de sus encuestas que daban como favorito a José Antonio Kast en la primera vuelta presidencial.

“Les falta decencia en el vivir, pero no solamente a ustedes de la Cadem, que son indecentes, porque la verdad es que no es real, están mintiendo, están inventando, están tergiversando, porque no hacen un análisis mínimo de los resultados que les salieron, si es que les salieron”, fustigó Stingo, la semana pasada, previo a los comicios, en el programa La Voz de los que Sobran.

Cadem: Stingo “habría preferido que no las difundiéramos”

Tras volver a viralizarse el video en redes sociales, principalmente por el resultado que obtuvo precisamente Kast, la empresa Cadem cuestionó duramente los dichos del convencional.

A través de una carta al director en El Mercurio, el directorio acusó a Stingo de injuriar a la gerenta general de Cadem, Karen Thal, y al gerente de asuntos públicos y estudios cualitativos, Roberto Izikson.

“Cadem fue la que tuvo la mayor capacidad de anticipar los resultados de esta elección, tanto en porcentaje, como en orden de llegada”, destacaron, agregando que “la realidad habló”.

Cadem exigió disculpas públicas de Stingo

“Qué pretendía el convencional al hacer esa declaración. Al parecer hubiera preferido que manipuláramos los resultados de nuestras encuestas, habría preferido que no las difundiéramos”, añadieron.

“Lamentamos estos ataques infundados, los que llevamos al ámbito persona, son totalmente inaceptables en un Chile democrático”, añadieron.

“Confiamos en una sana reflexión del constituyente y las pertinentes disculpas públicas, al menos utilizando el mismo medio y tiempo dedicado a insultar”, concluye la misiva que fue firmada por Matías Claro, Ricardo Solari, Maniel Jorquera, Gabriel Cargaro y Ricardo Misraji.