Quedando solo 45 minutos para la medianoche, y el vencimiento del plazo final reglado por la Constitución, la representación legal del presidente Sebastián Piñera entregó al Secretario de la Cámara de Diputadas y Diputados, Miguel Landeros, la defensa por la Acusación Constitucional.

Con la respuesta oficial del mandatario, que pide declarar ‘inadmisible’ el libelo acusatorio, se activan los seis días de sesiones que llevarán al comité revisor a recibir visitas, discutir y analizar el texto, para finalmente votar el próximo viernes 5 de noviembre el informe que llegará a Sala.

Uno de los principales impulsores del juicio político, el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, dijo que el ejecutivo tiene la obligación de “esclarecer las irregularidades” del mandatario, afirmando que “nadie en Chile le cree” que no sabía de la compraventa de Dominga.

La oposición ha reconocido que el trámite en la comisión pudo haber debilitado el respaldo al libelo acusatorio, aunque también acusaron la existencia de una operación política para que las instituciones públicas no colaboren con el proceso.

La diputada de Revolución Democrática, Marcela Sandoval, que ha integrado el grupo de avanzada que impulsa la acción, es más optimista y aseguró que los testimonios van a permitir sumar apoyos en sala.

El diputado de Renovación Nacional, Andrés Célis, uno de los legisladores de oficialismo que ha dicho estar evaluando el apoyo al juicio político, destacó que esta semana los seremis de la región de Coquimbo, señalaran que no recibieron presiones del gobierno central para aprobar el proyecto minero-portuario.

Celis agregó que con la evidencia conocida hasta ahora, no encuentra aún razones para votar a favor del libelo.

El diputado UDI, Osvaldo Urrutia, ha visitado la comisión en varias de sus sesiones, pese a que no es integrante. La ex gremialista, Virginia Troncoso, no fue vista por la bancada UDI como alguien que pueda representar su posición, y Urrutia llenó ese vacío.

El diputado del distrito 7 habló de una situación “virtuosa”: valoró que La Moneda esperara hasta el último día posible, porque así se escucharon muchas posiciones al respecto.

Hoy viernes, desde las 3 de la tarde, en una sesión presencial y telemática en la Cámara de Diputadas y Diputados, el abogado Jorge Gálvez, presentará durante tres horas el documento que defiende la posición del presidente, para dar comienzo a las sesiones de análisis de su defensa.