El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, se refirió a las acusaciones de un reportaje de CNN Chile, donde se afirma que recibió aportes irregulares de empresas pesqueras para su campaña a diputado en 2009.

“Es evidente que lo que vimos anoche es otro capítulo más de una operación política orquestada para desprestigiarme sistemáticamente por la izquierda”, señaló.

En ese contexto, sostuvo que “primero, fue mi trayectoria laboral como abogado; luego, se metieron con mi familia, contactaron al agresor de mi madre y mi hermana y lo publicaron en medios tratando de asustarnos; después, pretender vincularme a financiamiento irregular de la política”.

Sichel reiteró que no tiene conocimiento de los antecedentes mostrados en el reportaje, afirmando que su rendición fue aprobada por el Servel y que en 12 años nunca ha estado sujeta a ninguna investigación.

“Hay muchos cómplices pasivos ahí escondidos tratando de enlodar esa campaña y no aclarar todo lo que ellos escondieron como financiamiento irregular de la política durante la campaña del 2009 y el 2013”, dijo.

El aspirante del oficialismo a La Moneda aseguró que su campaña del 2009 nunca estuvo sujeta a ninguna indagación. “No como muchas otras que fueron investigadas y nunca supimos qué paso”, dijo.

Además, aseveró que la élite política de oposición de los últimos 30 años “pretende hacerle creer a los ciudadanos que todos somos como ellos, (…) que tu familia, tú y tu entorno estén en el Estado, y quien esté fuera de la trayectoria política no debería participar y que los independientes no deberían estar”.

“Mi error ha sido enfrascarme sucesivamente en discusiones con los viejos políticos de la oposición, sobre qué hice en mi vida privada, en qué he trabajo y cómo me he desarrollado e, incluso, qué pasó con una campaña que perdí y que después nunca tuve el privilegio de esconder como lo hicieron otros”, apuntó.

Asimismo, manifestó que se han acostumbrado a hacer una política que “se transforma siempre en agresión, en odio y rabia. (…) La izquierda nunca nos va a asustar, no son superiores moralmente, al contrario, viven y necesitan el poder desesperadamente”.

Renuncia de su coordinador de campaña

Dentro de las secuelas que dejaron las acusaciones de financiamiento irregular, destaca la renuncia del coordinador de campaña de Sebastián Sichel, Cristóbal Acevedo.

A juicio de Acevedo, la investigación de CHV Noticias y CNN Chile “busca afectar la candidatura de Sebastián Sichel”, la catalogó como una “bajeza” y señaló que no se prestará para dañar a la carta de Chile Podemos Más.

En definitiva, Sichel habría recibido 12 aportes de pesqueras que totalizaron $30 millones, siete de los cuales representaron $19 millones que se materializaron vía boletas.

En el reportaje se mencionó que amigos y familiares de Sichel emitieron boletas a las pesqueras, uno de ellos Acevedo, amigo con Sichel desde la universidad, su jefe de campaña en 2009 y coordinador general de la carrera actual.