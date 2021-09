El Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso advirtió para este fin de semana marejadas anormales que se presentarán desde Arica al golfo de Penas, incluyendo al Archipiélago Juan Fernández.

Esta condición se manifestará a contar de este viernes 10 de septiembre y se prolongará hasta el día miércoles 15, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar y según las condiciones de viento local, según expuso el capitán de Corbeta, Gonzalo Concha, jefe de ese centro meteorológico naval.

A su vez, agregó que se espera que se genere “un gran oleaje que se proyecte como marejadas del suroeste en todo el litoral continental nacional, produciendo fuerte rompiente, sobrepasos y potenciales daños a la infraestructura costera, principalmente en bahías abiertas a esa dirección”.

Respecto a la situación en las distintas zonas del país, el capitán indicó que “esperamos que la condición más intensa se presente el día sábado 11 de septiembre para la costa centro sur, coincidente con la acción de este sistema frontal, sobre todo en los horarios de pleamar o de más alta marea. Por su parte, para la zona norte se prevé la mayor intensidad del oleaje para el domingo 12 de septiembre”.

La Autoridad Marítima sugirió a la comunidad que actúe con prudencia y cautela, respetando las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por sectores rocosos.

También recomendó no ingresar al mar durante el evento de marejadas y no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin debida autorización.

Las marejadas llegarán a la costa en las siguientes fechas:

Archipiélago Juan Fernández: Viernes 10 septiembre (AM)

Golfo de Penas hasta golfo de Arauco: Viernes 10 septiembre (AM)

Golfo de Arauco hasta Coquimbo: Viernes 10 septiembre (AM)

Coquimbo hasta Arica: Sábado 11 septiembre (AM)

La condición de mar se mantendrá hasta:

Archipiélago Juan Fernández: Martes 14 septiembre

Golfo de penas hasta Coquimbo: Martes 14 septiembre

Coquimbo hasta Arica: Miércoles 15 septiembre