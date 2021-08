La Sala de la Cámara de Diputados aprobó de forma unánime y despachó al Senado el proyecto de ley que extiende la imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de carácter sexual, sin importar la edad de la víctima, y permite la renovación de la acción civil reparatoria en todos ellos.

La norma, que no sufrió cambios en su segundo paso por la Comisión de Mujeres, modifica el Código Penal con la finalidad de extender la imprescriptibilidad a todas las víctimas y no solo en el caso de que estas sean menores de edad, como actualmente establece la ley.

Durante la discusión parlamentaria, se planteó que los ataques sexuales generan un daño profundo en las personas, sin importar la edad que tengan. Por esto, incluso algunas diputadas señalaron que sus efectos deberían ser retroactivos.

También se reconoció el trabajo de las organizaciones civiles que lucharon por conseguir la imprescriptibilidad de estos delitos en el caso de menores de edad. Gracias a esto, aseguraron que hoy es posible dar este segundo paso.

La diputada PPD, Patricia Rubio afirmó que “esta es una muy buena noticia para muchas mujeres que esperaban con sentido de urgencia la aprobación de esta iniciativa. ¿Cuántos casos de violación u otro delito sexual no salen en la prensa y no nos enteramos?”

“La mayoría de los casos que vemos a diario, o nos enteramos, fue porque la víctima se atrevió a denunciar. Hoy, para muchas o muchos que no lo han hecho, podemos decir que el tiempo estará a su favor y que no importa cuántos años tenga desde que se cometió el delito. Con este tipo de leyes, sin lugar a dudas, podremos evitar trágicas muertes como la de Antonia Barra”, agregó.