Los números dan y las posturas siguen firmes: parlamentarios de distintos bloques políticos siguen apoyando en su mayoría el tercer retiro del 10% de los fondos previsionales, pese a la aprobación del paquete económico del Gobierno del Bono de Clase Media.

Fuentes de Radio Bío Bío deslizan que se estarían barajando alternativas al tercer retiro y voces de Chile Vamos reconocen que han sido contactados por el Ejecutivo, consultados por posibles apoyos o qué se necesitaría para que apoyen una posible propuesta de La Moneda.

Desde Renovación Nacional (RN), el diputado Camilo Morán criticó al ministro vocero Jaime Bellolio luego que este admitiera que el Gobierno efectivamente está tratando de convencer a parlamentarios de rechazar el tercer retiro.

Por ello, Morán le pidió al Gobierno que “no pierda el tiempo” y que “no se dispare en los pies” llevando la propuesta al Tribunal Constitucional (TC).

Por su parte, el también RN Andrés Célis mencionó una alternativa al 10%, como la propuesta del presidenciable Joaquín Lavín sobre un posible retiro de fondos del seguro de cesantía.

Sobre acudir nuevamente a las arcas previsionales, Celis dijo que solo se declarará en reflexión si hay una renta básica universal de al menos $500 mil.

El legislador también señaló que sería “impresentable” si el senador y jefe de bancada de la UDI, Juan Antonio Coloma, cambiara su parecer y no aprobara el tercer retiro, como lo hizo en el segundo.

Esto luego que se conociera que hay integrantes de su partido que esperan que con el Bono de Clase Media cambie de opinión.

Desde la UDI, el diputado Jorge Alessandri dijo que las ayudas aprobadas del Gobierno nunca serán lo mismo que un sueldo fijo y trabajo, pero señaló que es eso preferible a que se retiren fondos previsionales.

“Son ayudas que pretenden no hacer daño en el futuro. El Estado se endeuda para después el Estado poder pagar y que las personas se endeuden lo menos posible agrandando esas ayudas y evitando los retiros sucesivos. En la Cámara ya hay parlamentarios hablando del cuarto y quinto retiro como si quisieran que el coronavirus se prolongara”, indicó el gremialista.

Desde la Democracia Cristiana (DC), tanto el diputado Matías Walker como la senadora Ximena Rincón valoraron los avances del Bono Clase Media, pero insistieron que sigue siendo insuficiente, insistiendo sobre el tercer retiro.

“Bueno, nosotros aprobamos este Bono Clase Media que, lamentablemente, sigue teniendo mucha letra chica, es muy engorroso. Por eso vamos a insistir en el proyecto del tercer retiro”, dijo Walker.

“La verdad es que el Bono Clase Media no cambia en nada el escenario, se dejan muchos sectores fuera, básicamente todo el sector emprendimiento, profesionales, que no califican”, sostuvo la aspirante a La Moneda.

Desde la centro izquierda no vislumbran un escenario en donde no apoyen el tercer retiro del 10%, que fue aprobado en general con el voto del propio Juan Antonio Coloma, Eduardo Durán y Camilo Morán en la Comisión de Constitución la semana pasada, y que en una próxima sesión votará en particular los dos proyectos presentados.

El Gobierno dejó clara su molestia y ya hizo reserva de constitucionalidad por las dos iniciativas, indicando que tienen varios niveles de infracción que afectan artículos de la propia Constitución.