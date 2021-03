En un nuevo balance de la situación del covid-19 en el país, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó sobre la suspensión de los permisos general de desplazamiento para fines de semana y días libres.

Según indicó la autoridad, con esto se busca evitar los desplazamientos y así disminuir los contagios. Esta medida comenzará a regir a partir de este 27 de marzo.

“Este fin de semana se pidieron más de 3 millones 900 mil permisos para poder desplazarse”, manifestó Daza. Así, agregó que más del 90% de las solicitudes realizadas en Comisaría Virtual durante el fin de semana son con este propósito desplazamiento.

Respecto a los otros permisos especiales, como de donación de sangre, funerales o comparecencia, estos se mantendrán activos.

Así, la autoridad indicó que espera que esta medida no se extienda por un periodo prolongado.

“Es un medida estricta, es una medida dura. Esperamos que sea de corto tiempo. Estamos haciendo un gran esfuerzo y le pedimos a la ciudadanía un gran esfuerzo”, declaró.

Paula Daza explicó que los supermercados solo podrán funcionar para delivery y que las personas que están en comunas en cuarentena, se mantendrán con los dos permisos semanales para realizar las compras que se necesiten.

En tanto, situaciones de emergencia en fines de semana, como para comprar un medicamento, la autoridad aseguró que sí se podrá realizar. Aunque no aclararon si habrá permiso especial o si no será necesario permiso en esos casos, por lo que comprometieron un comunicado durante la tarde de este lunes para despejar dudas.

Por otra parte, la autoridad comunicó que el horario protegido para actividad física se extenderá desde las 06:00 a las 09:00 horas para fines de semana y festivos. Durante esta banda, las personas podrán salir sin permiso para realizar actividades deportivas de forma individual (caminar, trotar, andar en bicicleta, etc.), siempre y cuando no se use vehículo ni transporte público.