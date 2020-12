Aunque el inicio del proceso para solicitar el segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones estaba programado originalmente para las 09:00 horas de este jueves, algunas AFP se adelantaron y permitieron que el proceso iniciara pasadas las 00:00 horas.

AFP Modelo, Habitat, Capital y Uno iniciaron el proceso para solicitar el segundo retiro, mientras que PlanVital y Provida lo harán -aparentemente- a las 09:00 como estaba programado originalmente.

Igualmente, pese al adelanto del proceso, en redes sociales se registraron algunas críticas a AFP Modelo por la lentitud de la plataforma para pedir el segundo retiro, además de la caída de la página Web.

Aunque también hay casos contrarios y afiliados han podido ejecutar el trámite sin inconvenientes.

— Me dicen ⓋⒺⓇⒾⓉⓄ 🙊 (@Verito_Andrea) December 10, 2020

#afpmodelo alguna solución? 2 intentos y no entrega comprobante y tampoco correo de confirmación. @AFPModelocl pic.twitter.com/tGOHJlyyue

Chao, listo el proceso al 5° intento pagina no me arrojo nada pero me llego el correo que es lo que vale. #afpmodelo @AFPModelocl #segundoretiro10 pic.twitter.com/GAQUH57eHi

— Tío Blood (@tio_Bloodx) December 10, 2020