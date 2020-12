Un llamado a lograr un acuerdo en la Ley de escaños reservados hicieron este martes los ministros de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, y de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar.

Lo anterior, tras aprobarse en comisión mixta el proyecto de escaños reservados para pueblos originarios, pero sin un consenso entre los parlamentarios de Gobierno y oposición, lo que se tradujo en que el proyecto que llegará a Sala contempla 18 escaños para pueblos originarios, pero considerando nueve de esos cupos fuera de los 155 acordados en noviembre del año pasado.

Al respecto se refirió la ministra Karla Rubilar, quien señaló que como Gobierno lamentan “que no se haya alcanzado un acuerdo en la mixta. Para eso, todos los sectores tienen que ceder en sus posturas. Los parlamentarios de Chile Vamos han hecho, desde el inicio, esfuerzos importantes en post del consenso”.

Por su parte, el ministro Monckeberg señaló que “ayer avanzamos, pero falta un esfuerzo más”, y agregó que confía en que “aún es posible el acuerdo, si es que en la oposición hay una real voluntad de incluir a los pueblos indígenas en la Convención Constituyente. Si no ocurre, aquí hay una herida en ciernes para la democracia y es necesario que la evitemos con toda la voluntad y los medios posibles. Estamos a tiempo.”

Es por eso que el llamado es a agotar todos los esfuerzos. “Se votó una indicación que no reúne las mayorías, que exige una alta y transversal votación en Sala. Estamos a tiempo aún de no cometer un error histórico. No podemos dejar afuera a los pueblos indígenas de un proceso tan importante como es su debida representación en la redacción de una nueva Constitución para Chile”, añadió la ministra.