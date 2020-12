El presidente de Chile, Sebastián Piñera, se autodenunciará ante la autoridad sanitaria por transitar sin mascarilla en la playa de Cachagua, en la comuna de Zapallar, región de Valparaíso.

La información fue confirmada a Radio Bío Bío por fuentes cercanas al presidente, luego que la jornada del sábado se difundiera una fotografía de Piñera en la playa sin portar la mascarilla, como indican las medidas sanitarias impuestas por su propio Gobierno, lo que inmediatamente generó polémica.

Posteriormente, la acción fue confirmada mediante un comunicado de prensa por parte de Presidencia, donde indicaron que algunas personas al reconocer a Piñera le solicitaron unas fotografías y el mandatario no se percató que debía usar mascarilla.

“Dado que no había funcionarios de la Seremi de Salud fiscalizando en dicho lugar, el

Presidente Sebastián Piñera ha resuelto autodenunciarse ante la SEREMI, con el objetivo

de que se lleve a efecto el procedimiento administrativo de control sanitario que

corresponda”, sostiene el documento.



La imagen fue subida a Instagram por una de las personas que estuvo con el jefe de Estado, dejando en evidencia que él no utilizaba mascarilla y no respetaba la distancia social para evitar contagios de covid-19.

A través de la misma red social, Piñera pidió disculpas.

“Ayer salí a caminar por la playa, lo que no hacía desde el año pasado. La caminata fue bastante solitaria hasta que algunas personas me reconocieron y me pidieron sacarse una foto”, comenzó su breve relato.

Críticas transversales

La difusión de la imagen el último fin de semana, conllevó inmediatamente una serie de críticas en contra del mandatario, incluso desde diputados oficialistas o del ministro de Salud, Enrique Paris, quien recomendó públicamente que se autodenunciara.

“Es probable que sea una buena medida, pero no me atrevería a hablar por voz del Presidente. Como autoridad sanitaria lo importante es dar señales que toda la población está bajo las mismas reglas del juego. Desde ese punto de vista, para mí sería una buena señal”, declaró en entrevista con Tolerancia Cero.

Igualmente Paris defendió al mandatario, indicando que debido al contexto apareció sin mascarilla, ni respetando la distancia social.



“Evidentemente no cumplió la norma, pero se justifica y le encuentro razón”, ya que -explicó- la normativa permite que las personas anden por la playa sin mascarilla en la medida que mantengan la distancia.

Respecto a la falta de distancia social, él dijo que entiende las excusas que dio el Presidente, pues las personas se le acercaron repentinamente y no alcanzó a colocársela.