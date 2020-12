El presidente Sebastián Piñera pidió disculpas por caminar por la playa y tomarse fotografías sin usar mascarilla.

La situación se dio ayer en Cachagua, donde el mandatario fue visto por quienes asistían a la playa e incluso le pidieron selfies.

Una de las fotografías fue subida a Instagram por una de las personas que estuvo con el jefe de Estado, dejando en evidencia que él no utilizaba mascarilla y no respetaba la distancia social para evitar contagios de covid-19.

A través de la misma red social, Piñera pidió disculpas.

“Ayer salí a caminar por la playa, lo que no hacía desde el año pasado. La caminata fue bastante solitaria hasta que algunas personas me reconocieron y me pidieron sacarse una foto”, comenzó su breve relato.

Luego, indicó que “sin duda debí haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos no lo hice y fue un error que lamento y me disculpo”.

“Sin duda los cuidados personales son muy importantes para evitar nuevos contagios y todos debemos respetarlos”, cerró.

Tras lo ocurrido, el Colegio Médico criticó a Piñera. Su vicepresidente, doctor Patricio Meza, se manifestó preocupado porque la primera autoridad de la nación entregue una señal “contradictoria” a la ciudadanía.

“Nos preocupa mucho. Es una señal contradictoria pues lo que hacemos en el diario vivir es lo que la comunidad interpretará como lo que debe o no hacer. Por eso llamamos a las autoridades de gobierno a evitar realizar actitudes inseguras tanto para la salud de ellos como de la comunidad”, declaró.

Por su parte, el abogado Luis Mariano Rendón presentó una querella para que se investigue la violación de las normas sanitarias del presidente al estar sin mascarilla en la playa.