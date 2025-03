El economista Mark Carney se convirtió este viernes en el vigésimo cuarto primer ministro de Canadá, en sustitución de Justin Trudeau, tras asumir el cargo en una ceremonia en Ottawa.

Poco antes de la toma de posesión de Carney, Justin Trudeau se reunió en privado con la gobernadora general del país, Mary Simon, que ejerce las funciones de jefa de Estado en representación del monarca británico. Esto, para formalizar su renuncia tras más de nueve años como primer ministro del país.

Además de Carney, este viernes también asumieron el cargo ante Simon los integrantes de su nuevo gabinete, que mantiene muchos de los ministros del anterior Gobierno de Trudeau (2015-2025).

El nuevo jefe del Ejecutivo canadiense, de 59 años, llega al poder con la reputación de buena gestión económica al frente del Banco de Canadá (2008-2013) y el Banco de Inglaterra (2013-2020).

Oriundo de Fort Smith, Canadá, ha demostrado su capacidad para gestionar crisis financieras y económicas, como la crisis global de 2008 y el Brexit, recibiendo elogios por su desempeño.

Ahora, adenpas de reemplazar a Justin Trudeau, Carney enfrenta el desafío de hacer frente a las amenazas del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump.

“Hoy creamos un gobierno adaptado a la situación. Los canadienses esperan que actuemos, y eso es lo que nuestro equipo va a hacer. Formamos un Consejo de Ministros más pequeño y experimentado, que actuará rápido para garantizar nuestra economía y proteger el futuro de Canadá”, dijo en su cuenta de X.

— Mark Carney (@MarkJCarney) March 14, 2025