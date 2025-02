Un avión de Delta Air Lines terminó volcado este lunes mientras aterrizaba en el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto, Canadá. Según informaron medios locales, unas 80 personas iban a bordo de la aeronave, por lo que han reportado que habría al menos ocho lesionados.

Desde la dirección del terminal aéreo, mediante un comunicado en redes sociales, afirmaron que “los equipos de emergencia están respondiendo. Se ha contabilizado el estado de todos los pasajeros y la tripulación”.

Toronto Pearson is aware of an incident upon landing involving a Delta Airlines plane arriving from Minneapolis. Emergency teams are responding. All passengers and crew are accounted for.

