El Ejército de Israel confirmó este jueves la muerte de Mohamed Deif, el líder del ala militar de Hamás, en un ataque en la zona humanitaria de Mawasi, en el sur de la Franja de Gaza, el pasado 13 de julio, en el que murieron 90 palestinos.

Deif, considerado el ‘número 2’ del grupo islamista en el enclave, por detrás solo de Yahya Sinwar, llevaba en la lista de los más buscados de Israel desde la década de los noventa, y se le responsabiliza de planear y ejecutar numerosos ataques terroristas.

El líder de las Brigadas al Qasam (brazo militar de Hamás) murió el pasado 13 de julio, junto a su mano derecha, Rafaa Salameh, en un bombardeo sobre la zona humanitaria de Mawasi, al oeste de la localidad de Jan Yunis, que según las autoridades sanitarias de la Franja dejó además 90 muertos y más de 300 heridos.

Hasta ahora, el Ejército israelí no había logrado verificar la muerte del dirigente, aunque la semana pasada dijo tener “cada vez más indicios” que apuntaban a su eliminación, algo que Hamás aún no ha confirmado.

Israel lo considera, junto con Sinwar, el cerebro de los ataques del 7 de octubre, que dejaron 1.200 muertos y 250 secuestrados y desembocaron en la actual guerra en la Franja de Gaza, con más de 39.400 palestinos fallecidos.

Nacido en Jan Yunis en 1965, Deif se unió a Hamás al inicio de la Primera Intifada en 1987, y tras su primera excarcelación en 1990 ascendió rápidamente en las filas del grupo islamista. EEUU tenía a Deif en su lista de agentes terroristas y desde 1995 figuraba entre más buscados de Israel por su papel atentados suicidas contra israelíes.

En 2000 fue encarcelado de nuevo, pero escapó. Y en 2002, punto álgido de la Segunda Intifada, se coronó jefe de las Brigadas al Qasam, después de que Israel asesinara a su líder, Saleh Shehada; y se convirtió en el arquitecto de toda la estrategia militar del grupo.

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, celebró la noticia en un mensaje en el que destacó que la muerte de Deif (a quien apodó el “Bin Laden de Gaza”) es “un gran paso en el camino hacia la erradicación de Hamás como organización militar y gubernamental, y hacia el logro de los objetivos de la guerra que nos propusimos”.

