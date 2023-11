En un video dado a conocer por Al Jazeera se puede ver a un grupo de los trece cautivos que permanecieron a manos de la agrupación islámica por casi 50 días.

De acuerdo al citado medio, en el registro aparecen además algunos de los trabajadores tailandeses que también fueron liberados.

La grabación fue hecha mientras los secuestrados salían por el paso fronterizo de Rafah en un convoy de vehículos de la Cruz Roja.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar confirmó que institución humanitaria recibió “24 civiles cautivos” en Gaza.

A través de las redes sociales, Majed al-Ansari señaló que los liberados son 13 israelíes, algunos con doble ciudadanía; 10 ciudadanos tailandeses y un filipino.

Al Ansari agregó que varias mujeres y niños se encuentran entre los 24 civiles cautivos recibidos por la Cruz Roja “en el marco del acuerdo de tregua”.

“Hemos facilitado esta liberación transportándolos desde Gaza a la frontera de Rafah, marcando un verdadero impacto en nuestro papel como intermediario neutral entre las partes”, señaló la Cruz Roja.

“Es un tremendo alivio que después de soportar semanas de angustia, finalmente puedan reunirse con sus familias”, complementó.

