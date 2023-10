Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) publicaron durante la jornada de este martes distintos videos de ataques contra objetivos del grupo Hamas en Gaza y Hezbollah en Líbano, en donde se ve cómo los bombardeos israelitas acabaron con la vida de un importante comandante palestino.

Por medio de su cuenta oficial de X (Twitter) es que la IDF compartió imágenes de sus devastadores bombardeos en lo que califican como “objetivos militares”.

“Acabamos de eliminar a Ayman Nofal, un alto funcionario de Hamás. Nofal era el comandante de la Brigada Central de Hamás en Gaza y exjefe de la Inteligencia Militar”, dicen.

“Nofal dirigió muchos ataques contra civiles israelíes además de ser una figura dominante de la organización. Él estuvo además involucrado en la planificación del secuestro de Gilad Shalit”, agregan.

Esto último hace referencia a un militar de las Fuerzas de Defensa de Israel, que fue capturado por un grupo de militantes de Hamás el 25 de junio de 2006.

El mensaje en redes sociales finaliza diciendo que: “No pararemos hasta eliminar a Hamás”.

We just eliminated Ayman Nofal, a senior Hamas operative.

Nofal was the Commander of Hamas’ Central Brigade in Gaza and the former Head of Military Intelligence.

Nofal directed many attacks against Israeli civilians and besides being one of the most dominant figures in the… pic.twitter.com/t686L6gSuN

