En un video difundido este lunes por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), se observa como un miliciano de Hamás es abatido después de ingresar a un kibutz en el marco de la agresión que dejó hasta ahora al menos 1.400 israelíes muertos.

La grabación pertenece al sábado 7 de octubre pasado, cuando el Movimiento de Resistencia Islámica disparó los primeros cohetes desde Gaza y luego sus militantes armados se infiltraron por tierra, mar y aire.

En la misma, se observa a dos terroristas que ingresan con armas a un kibutz para inspeccionarlo, pero al no encontrar a ninguna persona se retiran.

Luego de disparar contra las viviendas, una ambulancia y otros vehículos.

Cuando ya se hallaban en el interior, se escucha una ráfaga de disparos y el terrorista que grababa la escena cae al piso herido y en medio de gritos de dolor.

Entonces, el video se corta y, según indicaron las FDI, el atacante finalmente falleció.

“Escuadrón de yihadistas de Hamás invaden y masacran una comunidad de israelíes inocentes. El terrorista filmado fue neutralizado por las fuerzas de seguridad israelíes”, escribieron.

Esta es una de las tantas imágenes que las autoridades israelíes difundieron en los últimos días para mostrar la brutalidad de los ataques de Hamás. Todo esto, antes del inicio de la declaración de guerra contra el grupo islamista y una serie de bombardeos masivos en la Franja de Gaza.

Advertencia de imágenes sensibles

⚠️Trigger Warning ⚠️

RAW FOOTAGE: Hamas jihadists squad invasion and killing spree of an innocent Israeli community.

The filmed terrorist was neutralized by Israeli security forces. pic.twitter.com/4sKuxl9uRq

