Este jueves, en entrevista con radios Archiel, el presidente Gabriel Boric reconoció que el indulto a Luis Castillo -otorgado a fines de 2022- fue “un error”.

Recordemos que, por hechos ocurridos en Copiapó, el sujeto fue condenado a cuatro años de cárcel por los delitos de robo con intimidación y violencia, y manejo bajo la influencia de estupefacientes.

“Los indultos no es un cheque en blanco, y por lo tanto, si alguien comete un delito como el caso de Luis Castillo, evidentemente tiene que estar tras las rejas”, dijo el jefe de Estado.

Agregando que, ese caso, “es indeseable y evidentemente ahí a todas luces vistas, que haya estado incluido dentro de los indultos, creo que fue un error (…) está respondiendo la justicia como corresponde”.

“Sobre el resto ya me he pronunciado en reiteradas ocasiones no voy a seguir profundizando la polémica”, cerró el Presidente Boric.

Ministra Vallejo: “El Presidente estableció que fue un error”

Al ser consultada por el mismo tema, la ministra Camila Vallejo comentó que “el Presidente es nuestra autoridad máxima, quien tiene la facultad, la atribución de indultar y quien evalúa obviamente los indultos”.

“Tenemos hoy día en Chile, desde el 2010, más de un 50% de reincidencia de los indultados de distintos gobiernos. Eso da obviamente para una profunda reflexión sobre qué es este tipo de atribuciones que existen”, agregó.

Porque, dijo Vallejo, “las reincidencias son más comunes de lo que parece. Y eso ha sido así desde el 2010 en adelante (…) el Presidente estableció que fue un error y es su palabra. Y nosotros obviamente lo respaldamos en esa evaluación”.