Así se ve la guerra: operativo de elite israelí fulmina a 60 miembros de Hamás y rescata a 250 rehenes

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) compartieron un video que compila imágenes de las tareas realizadas contra el grupo terrorista Hamás el último sábado por su unidad de elite.

Se trata de una perspectiva en primera persona de la unidad Shayetet 13, un grupo de aproximadamente 300 hombres que se reconoce como una de las mejores del mundo.

Además se dio a conocer que fue una misión en la que logró rescatar a 250 rehenes y en la que se acabó con 60 terroristas de Hamas, que ese mismo día había lanzado su ofensiva.

En su cuenta de X (exTwitter), IDF compartió el video e informó: “La unidad de élite de la Shayetet 13 fue desplegada en el área que rodea la valla de seguridad de Gaza en un esfuerzo conjunto para recuperar el control del puesto militar de Sufa el 7 de octubre”.

Y agregan: “Los soldados rescataron con vida a unos 250 rehenes. Más de 60 terroristas de Hamas fueron neutralizados y 26 fueron detenidos, incluido Muhammad Abu A’ali, subcomandante de la División Naval del Sur de Hamas”.

The Flotilla 13 elite unit was deployed to the area surrounding the Gaza security fence in a joint effort to regain control of the Sufa military post on October 7th.

The soldiers rescued around 250 hostages alive.

60+ Hamas terrorists were neutralized and 26 were… pic.twitter.com/DWdHKZgdLw

— Israel Defense Forces (@IDF) October 12, 2023