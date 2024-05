Este miércoles, el productor Dan Schneider presentó una demanda por difamación en el tribunal de Los Ángeles, California, contra los creadores de la docuserie ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’.

El documental, que se estrenó hace más de un mes en Investigation Discovery, investiga presuntos abusos y comportamientos inapropiados en programas infantiles de gran éxito a finales de los 90 y principios del 2000.

La demanda apunta a Warner Bros, Maxine Productions, Sony Pictures y las productoras Mary Robertson y Emma Schwartz.

Schneider, conocido por su trabajo en programas de Nickelodeon como ‘The Amanda Show’, ‘All That’ y ‘Zoey 101‘, fue señalado en el documental por crear un ambiente laboral hostil y sexualizar a jóvenes estrellas.

En particular, el documental recoge el testimonio de Drake Bell, estrella de ‘Drake & Josh’, quien relata por primera vez su experiencia de abuso sexual a manos de Brian Peck, un entrenador de diálogo de Nickelodeon.

El productor, en la demanda, admite que dos abusadores sexuales trabajaron en sus programas, pero asegura que “no tuvo conocimiento de los abusos, no fue cómplice y condenó el abuso una vez se descubrió”, según recogió EFE.

Además, reconoce que algunos de sus comportamientos pasados causaron dolor y asegura que lamentará esas acciones el resto de su vida. No obstante, enfatiza que no es un abusador sexual de menores, defendiendo así su reputación.

Dan Schneider había expresado anteriormente en una entrevista en Youtube su arrepentimiento por ciertos comportamientos y su necesidad de pedir disculpas.

Independientemente de la demanda, Schneider dijo a través de un comunicado que se vio obligado a tomar medidas legales contra los productores de la docuserie por insinuar falsamente su participación en crímenes sexuales, reservados a “verdaderos depredadores” que han sido juzgados y condenados.