Un polémico cruce sostuvieron representantes del Gobierno de Estados Unidos (EEUU) y del Ejecutivo de Alemania, luego que las autoridades alemanas clasificaran al partido Alternativa para Alemania (AfD), principal partido de la oposición, como “extremismo de derecha”.

Fue el viernes que el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, calificó la medida como “tiranía disfrazada”.

“Alemania acaba de otorgar a su agencia de espionaje nuevos poderes para vigilar a la oposición. Eso no es democracia, es una tiranía disfrazada”, escribió en sus redes sociales el jefe de la diplomacia estadounidense.

“Lo verdaderamente extremista no es la popular AfD —que quedó en segundo lugar en las recientes elecciones— sino más bien las letales políticas de inmigración de fronteras abiertas del ‘establishment’ a las que la AfD se opone. Alemania debería cambiar de rumbo”, sostuvo.

Germany just gave its spy agency new powers to surveil the opposition. That’s not democracy—it’s tyranny in disguise. What is truly extremist is not the popular AfD—which took second in the recent election—but rather the establishment’s deadly open border immigration policies… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 2, 2025

Alemania responde a Rubio: “Esto es democracia” y “hay que frenar el extremismo de derecha”

Las palabras de Rubio no quedaron sin respuesta. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán escribieron horas después, directamente en el hilo de la publicación del secretario de Estado: “Esto es democracia. Esta decisión es el resultado de una investigación exhaustiva e independiente para proteger nuestra Constitución y el Estado de derecho”.

“Son tribunales independientes los que tendrán la última palabra. Nuestra historia nos ha enseñado que hay que frenar el extremismo de derecha“, argumentaron.

This is democracy. This decision is the result of a thorough & independent investigation to protect our Constitution & the rule of law. It is independent courts that will have the final say. We have learnt from our history that rightwing extremism needs to be stopped. — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) May 2, 2025

JD Vance, vicepresidente de EEUU, defiende al AfD: “El más popular de Alemania”

No obstante, minutos más tarde el vicepresidente estadounidense, JD Vance, se unió a su colega de la Casa Blanca y publicó un mensaje similar en X, calificando a AfD como “el partido más popular de Alemania”.

Incluso, catalogó a la bancada alemana como “lejos, el más representativo de la Alemania oriental” y agregó que “los burócratas intentan destruirlo”.

“Occidente derribó conjuntamente el muro de Berlín. Y ha sido reconstruido: no por los soviéticos o los rusos, sino por el ‘establishment’ alemán”, concluyó Vance.

The AfD is the most popular party in Germany, and by far the most representative of East Germany. Now the bureaucrats try to destroy it. The West tore down the Berlin Wall together. And it has been rebuilt—not by the Soviets or the Russians, but by the German establishment. https://t.co/Un6suHtSNJ — JD Vance (@JDVance) May 2, 2025

El aumento de vigilancia al AfD

Cabe precisar que la polémica decisión contra el AfD fue tomada por la Oficina para la Protección de la Constitución (BfV), los servicios de inteligencia del Ministerio del Interior. Esto permite a las autoridades aumentar la eventual vigilancia del partido a nivel nacional.

En las elecciones generales anticipadas, celebradas el pasado 23 de febrero, AfD fue la segunda fuerza más votada, con un 20,8% de los votos. Por esto, en la nueva legislatura -cuya actividad parlamentaria comienza la semana que viene- ejercerá como principal fuerza de la oposición.

La BfV, tras revisar de forma “exhaustiva y neutral” el informe que tiene sobre AfD, de unas 1.100 páginas, señaló en un comunicado que “la concepción étnica y basada en la ascendencia que prevalece en el partido no es compatible con el orden democrático básico”, consigna EFE.