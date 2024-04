El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) confirmó este martes un nuevo ataque con drones contra la central nuclear de Zaporiyia, ocupada por Rusia desde marzo de 2022, y que muestra que la situación es “extremadamente grave”.

“El OIEA fue informado por la Central Nuclear de Zaporiyia de un ataque de drones hoy en el centro de capacitación de la planta, adyacente al sitio”, indica un mensaje de la agencia nuclear de la ONU en X.

“La explosión reportada es consistente con las observaciones del equipo del OIEA. No hay amenaza directa a la seguridad nuclear esta vez, pero el último incidente subraya nuevamente la situación extremadamente grave”, indica el director general del OIEA, el argentino Rafael Grossi.

La central -donde hay presente un equipo del OIEA- ha sido objeto de ataques en los pasados días, con acusaciones cruzadas de Moscú y Kiev de estar detrás de lo sucedido.

IAEA informed by ZNPP of drone attack today on ZNPP training center adjacent to site. Reported explosion consistent with IAEA team’s observations. No direct threat to nuclear safety this time but latest incident again underlines extremely serious situation, DG @rafaelmgrossi said

— IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) April 9, 2024