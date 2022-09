Este lunes, Reino Unido conoció el resultado de las votaciones del Partido Conservador, que determinaron que Liz Truss será la nueva Primera Ministra, luego de la renuncia de Boris Johnson.

Luego de la noticia, a primera hora de esta jornada, se viralizó un video donde la nueva jefa de Gobierno ignoró a su contrincante por el puesto, Rishi Sunak, cuando este la aplaudía, tras conocer su victoria.

Pero esto no fue lo único, ya que otro video la muestra siendo abucheada, mientras que en redes sociales le acordaron un antiguo y polémico tuit.

Por medio de Twitter, un registro audiovisual mostró el momento en que se anunciaba que Liz Truss venció a Rishi Sunak, por poco más de 21 mil votos, dentro del Partido Conservador.

Según consta, la futura Primera Ministra, escuchó el anuncio y rápidamente tomó un papel que sería su discurso de aceptación de la investidura inglesa. Acto seguido y muy rápido, Truss pasa por el lado de Sunak, sin mirarlo, mientras este aplaude.

“Liz Truss dejó en blanco a Rishi Sunak cuando se anunció el resultado. Sin apretón de manos”, dice la publicación de Twitter del reportero del Jewish Chronicle, Ben Bloch.

Liz Truss blanked Rishi Sunak when the result was announced. No handshake. #PrimeMinister #ToryLeadership pic.twitter.com/otOZbQsGi9

Horas más tarde, después de conocer que Liz Truss será la próxima Primera Ministra del Reino Unido, otro video más se esparció por Internet. En este, se ve incómodo momento cuando la nueva autoridad de gobierno llega hasta la sede oficial de su partido.

El registro muestra a Truss bajando del auto y perfilándose para una fotografía, entremedio de torres y parlantes con música. Sin embargo, se escucha como las personas presentes la abuchean.

Si bien, no se logra ver cuántas personas había o cuántos la reprobaron en el lugar, el momento se volvió viral de todas formas.

Es bien sabido que los ingleses tienen una manera especial de ver y vivir el fútbol. En ese sentido, parece ser que los hinchas del Leeds United (ex equipo dirigido por Marcelo Bielsa), lo le tienen simpatía.

De acuerdo a lo informado por TyC, Liz Truss vivió en Leeds cuando niña e hinchaba por el equipo local. Sin embargo, cambió su lealtad al Norwich City, conjunto donde milita el chileno, Marcelino Nuñez, hoy en la segunda división de Inglaterra.

En su cuenta personal de Instagram, la futura Primera Ministra ha publicado fotos alentando al equipo, desde las tribunas del Carrow Road, donde hacen de locales.

Por otro lado, algunos usuarios de Internet, aprovecharon su reciente triunfo dentro del Partido Conservador para recordar un desafortunado tuit.

Se trata de una publicación hecha por Liz Truss, el 29 de octubre de 2011: “Solía ​​ver a Jimmy Savile en Flying Pizza en Street Lane, Roundhay. Siempre de buen humor. RIP”, escribió.

¿Cuál es el problema? Jimmy Savile usó su estatus para evadir la justicia por su abuso sexual en serie durante décadas, antes de morir, de acuerdo al Daily Star.

Por lo anterior, varios usuarios de la red social, replicaron los dichos de la nueva jefa de gobierno y le sugirieron borrar sus dichos.

Used to see Jimmy Savile at the Flying Pizza on Street Lane, Roundhay. Always in good spirits. RIP

— Liz Truss (@trussliz) October 29, 2011