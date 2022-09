El primer ministro saliente de Reino Unido, Boris Johnson, pidió a sus compañeros del Partido Conservador que respalden “al cien por cien” a la nueva líder, Liz Truss, a quien felicitó por su victoria en las primarias internas.

“Sé que tiene el plan adecuado para hacer frente al coste de la crisis del coste de vida, unir a nuestro partido y continuar con el gran trabajo de levantar el país”, manifestó Johnson en su primera reacción, publicada en Twitter.

Congratulations to @trussliz on her decisive win. I know she has the right plan to tackle the cost of living crisis, unite our party and continue the great work of uniting and levelling up our country. Now is the time for all Conservatives to get behind her 100 per cent.

