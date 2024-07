La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, utilizó sus redes sociales para pedir que se respete la voluntad del pueblo venezolano en las elecciones presidenciales de este domingo.

“Estados Unidos apoya al pueblo de Venezuela que expresó su voz en las históricas elecciones presidenciales hoy”, escribió la abogada estadounidense de 59 años.

“La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada”, agregó la demócrata en su cuenta oficial de X, anteriormente conocida como Twitter.

“A pesar de los muchos desafíos, seguiremos trabajando por un futuro más democrático, próspero y seguro para la gente de Venezuela”, sostuvo la virtual candidata demócrata para las presidenciales estadounidenses del 5 de noviembre.

The United States stands with the people of Venezuela who expressed their voice in today’s historic presidential election. The will of the Venezuelan people must be respected. Despite the many challenges, we will continue to work toward a more democratic, prosperous, and secure…

