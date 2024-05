Estados Unidos reprendió a Israel este miércoles por bombardear el domingo pasado un campo de desplazados de Rafah (sur de la Franja de Gaza), luego de haber sido declarada previamente como ‘zona segura’.

Fue el embajador adjunto de Estados Unidos ante la ONU, Robert Wood, quien en el Consejo de Seguridad de dicha institución expresó que fue un error, e instó a Israel a hacer más por proteger a civiles inocentes en Gaza y llevar a cabo una investigación independiente.

El pronunciamiento de Wood fue hecho durante una sesión informativa sobre: ‘La situación en Oriente Próximo, incluida la cuestión palestina’.

El vocero estadounidense argumentó que EE.UU. sigue creyendo que existen alternativas a una operación israelí a gran escala en su intento de derrotar a Hamás en Gaza.

Desde el 7 de octubre los muertos en el enclave palestino han alcanzado los 36.050, de acuerdo con los datos del Ministerio de Salud de Gaza, bajo control de Hamás, 45 de ellos en el ataque contra el mencionado asentamiento de tiendas de campaña en Rafah, donde fallecieron 23 mujeres, niños o ancianos.

El diplomático estadounidense indicó que las palabras no pueden expresar el dolor de las familias pisoteadas por esta tragedia.

También, pidió a Israel que elimine cualquier obstáculo en cruces y rutas para que la ayuda humanitaria pueda llegar y distribuirse de forma segura en Gaza.

Pidió al Estado judío a desbloquear los fondos que “organizaciones palestinas” tienen ahora congelados en bancos israelíes, por valor de “unos 8.000 millones de dólares” de los que, según el representante de EE.UU., “dependen las vidas de los palestinos”.

“EE.UU. está comprometido a establecer un Estado palestino que conviva con Israel como única vía para conseguir una paz duradera”, sintetizó Wood, quien apostó por implementar ya “medidas prácticas y plazos irreversibles” de cara a la reconstrucción y el futuro de Gaza.

Las palabras de Wood llegan después de que desde la Casa Blanca se condenara ayer la muerte de los 46 civiles en el campo de desplazados de Rafah, que definió como pérdida “desgarradora” y “horrible”, a la par que se defendía que Israel no había violado “la línea roja” para retener futuras transferencias de armas y que su política con el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu no se veía modificada.

Los medios The New York Times y CNN aportaron en las últimas horas datos que apuntan a que el armamento usado por Israel en el campo de desplazados de Rafah era de origen estadounidense.

Según sus investigaciones, “los restos de munición filmados en el lugar del ataque al día siguiente eran de una GBU-39, una bomba diseñada y fabricada en Estados Unidos”.

Los relatores y expertos en derechos humanos afirmaron que el hecho de que los líderes israelíes hayan atribuido este ataque a un error no les exime de responsabilidad legal: “Considerarlo una equivocación, no legaliza estas acciones, no devuelve a la vida a los asesinados ni consuela a los supervivientes”, declararon, reseñó Forbes.