El cuerpo de un niño de dos años fue encontrado en las fauces de un caimán en Florida, Estados Unidos.

Se trata de Taylen Mosley, un pequeño que fue reportado como desaparecido en la ciudad de San Petersburgo, por la costa oeste de Florida.

Según informa RPP Noticias, el jefe de policía de la población de Taylen, Anthony Holloway, confirmó la identidad del menor durante un punto de prensa la noche de este viernes.

Para rescatar el cuerpo del niño, se sacrificó al caimán. De acuerdo a medios locales, no se conocen mayores detalles respecto a cómo el pequeño llegó ahí.

Antes de la desaparición del niño, su mamá, Pashun Keffery (20), fue encontrada muerta por la policía de San Petersburgo. La investigación estableció que la asesinaron a puñaladas dentro de su departamento. A partir del crimen, reportado este jueves, se perdió el rastro del menor.

La situación motivó un intenso trabajo policial. Los uniformados llamaron a la comunidad a ayudar y aportar cualquier antecedente que ayudase en la búsqueda del pequeño.

Young mother found killed in her Apt. A search is underway for her missing 2 y/o boy. Call #stpetepd if you have any information pic.twitter.com/SCOdaOnnQZ

Finalmente, este viernes se encontró su cuerpo.

Por el crimen, el padre del niño, Thomas Mosley, enfrenta dos cargos por homicidio simple: el de su pareja y su hijo. Actualmente, permanece hospitalizado.

#stpetepd Chief Holloway said It’s with great sadness that we report we found the body of Taylen Mosley in Lake Maggiore. His father Thomas Mosley is charged with 2 counts of 1st degree murder. pic.twitter.com/I1hsIj0UAw

— St. Pete Police (@StPetePD) April 1, 2023