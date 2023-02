El Ejército de Estados Unidos derribó este domingo, por orden del presidente, Joe Biden, un nuevo objeto volador no identificado, en esta ocasión mientras sobrevolaba el lago Hurón, en el estado de Michigan, según confirmó esta tarde el Pentágono.

Se trata del tercer “objeto” neutralizado en los últimos tres días en Norteamérica, después del derribado el viernes sobre Alaska y el del sábado en Canadá y se produce ocho días después del derribo del supuesto globo espina chino que sobrevoló el país la durante varios días hasta ser derribado en aguas del Atlántico.

Según explicó el Departamento de Defensa en un comunicado, por orden del presidente Biden, un F-16 de la Fuerza Aérea derribó a las 14:42 horas (16:42 horas en Chile) este nuevo artefacto que se encontraba a 20.000 pies, poco más de 6.000 metros de altitud, sobrevolando el Lago Huron en el estado de Michigan.

“Su camino y tu altitud provocaron preocupaciones, incluida la de que pudiera suponer un peligro para la aviación civil”, apuntó el Pentágono, que también explicó que el derribo se decidió en una zona en la que se podía evitar que los restos dañaran a nadie y al mismo tiempo hace posible recogerlos.

No hay indicaciones de que ningún civil se haya visto afectado por el derribo de este artefacto detectado por el Comando de Defensa Aérea Norteamericana (NORAD) por la mañana.

El Pentágono también advirtió de que a la vista de la dirección que llevaba el artefacto puede “razonablemente conectar este objeto a la señal de radar recogida sobre Montana, cerca de lugares sensibles para el Departamento de Defensa”.

Fue en Montana donde fue visto por primera vez el supuesto globo espía chino que atravesó buena parte del país la semana pasada hasta ser derribado por EE.UU. en aguas del Atlántico, frente a la costa de Carolina del Sur.

El Pentágono insistió en que no consideró este artefacto como una amenaza sobre el terreno pero sí un riesgo para la aviación civil y una amenaza debido a sus “capacidades potenciales de vigilancia”.

El congresista de Michigan Jack Bergman fue de los primeros en anunciar esta tarde el derribo del artefacto.

En su cuenta de Twitter, Bergman dijo que había estado en contacto con el Departamento de Defensa sobre esta operación en la zona de los Grandes Lagos, cerca de la frontera canadiense, que se conoció después de un cierre temporal del espacio aéreo sobre el lago Michigan.

El congresista republicano agradeció la “decidida acción” de los pilotos de combate estadounidenses, pero subrayó que la población “merece muchas más respuestas” de las que se tienen hasta ahora sobre estos episodios.

