El veterano senador y excandidato presidencial demócrata estadounidense Bernie Sanders dio su apoyo este sábado al referendo constitucional de este domingo en Chile y dijo estar “orgulloso” de respaldar ese “esfuerzo”.

“El domingo el pueblo chileno podrá votar una nueva Constitución, reemplazando la antigua antidemocrática, redactada por el dictador Pinochet, por una nueva que garantice los derechos a la salud, la vivienda, la educación y un planeta habitable. Estoy orgulloso de apoyar este esfuerzo”, señaló Sanders en Twitter.

On Sunday the Chilean people can vote for a new constitution, replacing the old anti-democratic one written by the dictator Pinochet with a new one guaranteeing rights to health, housing, education, and a habitable planet. I am proud to support this effort.

— Bernie Sanders (@BernieSanders) September 3, 2022