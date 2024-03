Un periodista argentino que trabaja como notero del medio Crónica no censuró su malestar y criticó en medio de un despacho en vivo a la empresa para la que trabaja, destacando sobre todo los bajos sueldos con los que se maneja el medio.

Todo ocurrió durante la jornada de este pasado lunes y durante un despacho de medio, protagonizado por el periodista Tomy Munaretto, quien dejó en claro su malestar.

Lo anterior, al reaccionar de muy mala manera ante una broma de quien estaba conduciendo el programa en el estudio, a raíz de una entrevista que se estaba realizando en la estación de trenes de Plaza Constitución.

En detalle, el notero “Tomy” estaba finalizando una entrevista a una señora que para ganar algo de dinero, y -según ella mismo comentó- darle de comer a su familia, canta en el tren.

Al despedirse y cerrar el despacho para Crónic, desde el estudio se le hizo la siguiente broma: “Tomy, Tomy, Tomy, la mujer gana 6 lucas por día haciendo esto, vos también aportá porque cantó. Aportá algo”. Así fue como se le dijo al periodista, haciendo referencia a que le aportara con dinero a la mujer.

Sin embargo la reacción del cronista no fue la esperada.

NO simplemente no se rió, sino que además se lo tomó personal y comenzó a exponer su situación laboral como periodista precarizado, por lo que no tenía suficiente dinero para ayudar a su entrevistada.

“Notero” Porque un periodista de Crónica se plantó contra el conductor: “¿Qué querés que aporte? $ 1.700 la hora me pagan. La chica que trabaja en casa cobra $ 3.000 la hora. Encima me tienen en negro”.pic.twitter.com/GuVVWGFXsD — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 5, 2024

La rabia del notero argentino: “No puedo aportar”

“¿Quién me dice que aporte, la producción?”, dijo el notero argentino que alguna vez se mostró favorable al presidente Javier Milei.

Y enseguida continuó: “Mandame la plata, porque con 1715 pesos la hora extra, Carlos, no puedo aportar”, revelando cuanto gana por su jornada laboral.



“No me alcanza. La chica que trabaja en casa me cobra 3 lucas, ¿como lo pago, explicame?. Aparte estoy en negro yo. No tengo vacaciones. No tengo aguinaldo. No tengo obra social. Pago 117 mil pesos de obra social, decime como hago para aportarle”, dijo Tomy.

Y fue aún más lejos cuando le dijo a su compañero: “Vos porque estás en blanco. ¿Cuánto cobrás vos?, porque a mi no me alcanza”.