El Consejo General de Guerra que indagaba sobre la tragedia del submarino argentino, ARA San Juan, determinó prisión de 45 días para el exjefe de la Armada, Marcelo Srur, y otros mandos militares, según informaron medios locales como TN.

La medida es “por haber informado en forma incompleta al Ministerio de Defensa los sucesos acontecidos con el submarino ARA San Juan, impidiendo de esta forma proporcionar las mismas a los familiares de los tripulantes, con el agravante de no comparecer ante la opinión pública demostrando falta de compromiso y diligencia, con el consecuente menoscabo institucional de la imagen de la Armada Argentina”.

Trascendió además en la investigación contra 8 altos oficiales la negligencia de “haber informado en forma tardía la novedad que le fuera transmitida respecto de la avería inicial sufrida por el submarino ARA SAN JUAN al Jefe de Estado Mayor General de la Armada”.

También fue informada la destitución del capitán de Navío Claudio Javier Villamide.

Lo consideraron “negligente en su accionar al evidenciar falta de cuidado o descuido de la tropa y equipamiento a su cargo, al no haber ordenado ni recomendado expresamente al Comandante del ARA SAN JUAN la conveniencia de permanecer en superficie por un período limitado, manteniendo una comunicación a intervalos hasta definir un modo de acción que permitiese una navegación segura de regreso a puerto”.

Otro alto mando militar que fue puesto en prisión, por 20 días, es el General Héctor Anibal Alonso, por “no haber constituido en la sede del Comando de la Fuerza de Submarinos ni haber convocado de inmediato a los integrantes del Estado Mayor, a los fines de analizar la situación y prestar asesoramiento al Comandante, del cual constituía su relevo natural, en virtud de lo establecido en el artículo 12 del Anexo IV de la Ley N° 26.394″.

El ARA San Juan se hundió el 15 de noviembre del 2017 con sus 44 tripulantes.

Lo ocurrido en aguas argentinas es una de las mayores tragedias a nivel mundial, la cual está asociada a la negligencia de las autoridades militares de ese país.

Respecto al fallo del Consejo General de Guerra, la abogada de varias familias de las víctimas, reaccionó en su nombre a las condenas dadas a conocer contra los altos mandos.

El descontento es colosal, como la tragedia, según la información en la Agencia de noticias Télam.

“Los militares procesados que están siendo juzgados disciplinariamente por el Consejo de Guerra han desplegado una serie de acciones de presión contra los miembros del jurado con el fin de no ser sancionados y así no perder su retiro (jubilación)”. Indigna a los familiares de esta querella, no sólo las presiones, sino el argumento de las defensas de los imputados, culpando a la tripulación y su comandante por el destino final del submarino, tal como hizo el exministro de Defensa (Oscar) Aguad el 17 de mayo de 2019″, aseguró la letrada Valeria Carreras.

Los familiares de los submarinistas muertos en el ARA San Juan, han denunciado haber sido espiados por por la base Mar del Plata de la Agencia Federal de Inteligencia que encabezaban Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, durante la gestión de Mauricio Macri, informa la citada agencia noticiosa trasandina.