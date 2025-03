El programa de TV+, Toc Show, llegó a su fin de manera sorpresiva la semana pasada, siendo anunciado por el animador Juan Carlos 'Pollo' Valdivia y la panelista Claudia Salas en pantalla, sin especificar las razones detrás de su término. Sin embargo, en una entrevista, Salas explicó que el programa no se prolongaría debido a temas logísticos, ya que era producido en una locación distante del canal. A pesar del afecto por el programa, el canal decidió apostar por un nuevo formato de informativo. Aunque se baraja la posibilidad de un retorno en formato digital, varios canales estarían interesados en 'Pollo' Valdivia. Salas también aclaró que el fin de Toc Show no se debió a censura, y actualmente forma parte de 'Milf' y el nuevo programa 'Amiga date cuenta' en TV+.

La semana pasada el informativo de TV+, ‘Toc Show’ llegó a su fin de manera inesperada. La noticia fue comunicada en ese momento por su animador, Juan Carlos ‘Pollo’ Valdivia, y su panelista, Claudia Salas, quienes se despidieron en pantalla.

Sin embargo, en su mensaje de despedida los comunicadores no revelaron las razones detrás del fin del programa, hasta ahora que la periodista concedió una entrevista a ‘Todo Va A Estar Bien’ de Vía X.

Tal como detalló, tanto ella como ‘Pollo’ Valdivia estaban al tanto de que el espacio de televisión no se prolongaría por mucho tiempo, lo que se debería a temas de logística.

“Terminó porque… ay, no la quiero embarrar, pero no hay nada escondido”, comenzó explicando la ex Toc Show. “Es un programa que lo hacíamos en una productora que quedaba bastante alejada del canal, entonces quizás el tema operacional, gestión, que los ejecutivos se pudieran involucrar, entonces por ahí eso…”, dijo, dando a entender que esto podría haber influido en la decisión.

Al respecto agregó: “Sabíamos que se venía el final, de todas maneras todo el equipo aperró, porque le tenemos mucho cariño a la productora y al programa”, aseguró.

La periodista reveló que el canal fue claro al comunicarles que querían apostar por otro tipo de informativo, en alusión al nuevo noticiario conducido por Ivette Vergara y Álvaro Escobar, TV+ Informa.

Claudia Salas también se refirió a la posibilidad de que Toc Show retorne, sin embargo, sería en un área digital, tal como Milf de Claudia Conserva, que saltó como programa web en YouTube. No obstante, varios canales estarían “cortejando” a ‘Pollo’ Valdivia.

En la entrevista, la periodista también aclaró que el fin del programa no se habría dado por censura: “A mí nunca me llamaron la atención”, aseguró.

Cabe mencionar que Salas, además de formar parte del nuevo ‘Milf’, fue fichada para el nuevo programa de TV+, ‘Amiga date cuenta’, conducido por Eva Gómez.