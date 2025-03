Este miércoles, tras dos años de investigación, Marco Antonio López, más conocido como ‘Parived‘ quedó en libertad vigilada y deberá pagar $12 millones de pesos en cuotas, por el bullado ‘Caso Relojes’.

Como era de esperarse, varios medios de comunicación se reunieron a las afueras del tribunal para obtener declaraciones del exesposo de Tonka Tomicic. Así fue como llegó el periodista de CHV, Sergio Jara, quien desde que inició el litigio ha cubierto el mismo en el matinal ‘Contigo en la Mañana’.

“Marco Antonio, ¿(estás) conforme con esta condena?”, le preguntó entre la batahola de periodistas. Sin embargo, el guía espiritual tuvo una escueta y particular respuesta, que repitió en varias ocasiones: “Todo bien, todo bien”.

Pero el intercambio entre ambos estaba lejos de terminar ahí. Luego de que Jara le insistiera: “¿Quedó conforme finalmente con el juicio abreviado?”, Parived lo tomó del hombro mientras seguía caminando en completo silencio y evitando responder a los demás medios.

“¿Era lo que buscaba? Cerrar el proceso así de estos dos años”, alcanzó a decir el periodista, cuando súbitamente López detuvo su andar, se posicionó mirándolo de frente mientras lo seguía tomando de los brazos: “Todo bien Jarita, todo bien”.

Pese a que Sergio Jara intentó obtener más impresiones de su parte, Parived solo contestó con la misma frase: “Todo bien”, agregó de manera pausada.

El particular momento llamó la atención del periodista, quien lo confrontó: “¿Por qué me habla así, perdón? ¿Por qué se me acerca así?”, le preguntó con una leve risa. “Porque está todo bien”, concluyó el gurú espiritual.

Al respecto, según relató más tarde en el matinal Sergio Jara, reconoció: “Fue extraño, hilarante igual. Nosotros le hemos entregado a la gente antecedentes exclusivos un montón de veces y había que cubrirlo como tal. Yo creo que esa fue la clave, que nos vio tanto acá… pero nunca había hablado con él”.

“Los periodistas no acostumbramos a tener contacto físico con la fuente y aquí hubo un contacto físico que a mí me pareció extraño. Segundo, él tiene todo este tema mitológico de guía espiritual, entonces mucha gente después se acercó a mí y me dio ‘oye, te tiró un hechizo’, pero yo no creo en nada“, afirmó.