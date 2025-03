Emeterio Ureta estuvo invitado al pasado capítulo de Todo va a estar bien, en donde conversó de varios aspectos de su vida. Uno de ellos estuvo ligado a su amistad con Miguel ‘Negro’ Piñera, fallecido el pasado 28 de febrero.

En este sentido, Ureta indicó que vio por última vez a Piñera en la pasada Gala de Viña del Mar, en donde tuvieron la oportunidad de conversar. El empresario desclasificó parte de la charla.

Recuerdo de Emeterio Ureta

“Yo lo abrazo, saludo, y me dice ‘yo estoy muy enojado contigo. Tú has hablado muy mal de Sebastián’. ‘Le he dado muy duro’, le dije yo, pero por un problema político, así que eso lo vamos a dejar para conversarlo después”, expuso.

Asimismo, el padre de Tita Ureta reveló una confesión que le habría hecho el menor del clan Piñera.

“Me dijo un disparate. ‘Me quiero morir, no quiero más, me quiero ir a juntar con Sebastián"”, comentó el denominado Marqués del Arrayán.

Hay que señalar que ‘Negro’ Piñera falleció en Temuco, luego de haber cantado por última vez en un local de la zona de Lican Ray.

Posteriormente, fue trasladado hasta Santiago, donde se llevó a cabo el funeral en compañía de su familia y amigos.

El cantante, a fines de 2024, había sido diagnosticado con leucemia aguda, por lo que su diagnóstico era bastante complejo.