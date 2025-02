A solo 13 días de su debut en la Quinta Vergara para conducir el Festival de Viña, Karen Doggenweiler conversó con BioBioChile sobre su preparación para este importante desafío. Tras años de rumores, su llegada a Mega en 2022 finalmente hizo realidad su sueño de animar el certamen. A pesar de la emoción, lamentó no haber compartido escenario con Felipe Camiroaga, con quien formó una icónica dupla en TVN. Para la Gala del Festival, Doggenweiler lucirá un vestido de la casa Schiaparelli de París, mientras que en las noches del evento en la Quinta Vergara optará por diseñadores chilenos como Makarena Montaner, Sebastián del Real y Paulo Méndez.

A solo 13 días de que Karen Doggenweiler se suba por primera vez al escenario de la Quinta Vergara para conducir el Festival de Viña, la animadora de Mega conversó con BioBioChile sobre cómo se prepara para uno de los desafíos más importantes de su trayectoria.

Desde que la comunicadora animaba Buenos Días a Todos en TVN, tarea que cumplió desde 2011, su nombre se barajaba como una de las conductoras del certamen, sin embargo, recién con su arribo a Mega en 2022 finalmente el sueño se concretó.

Respecto al tiempo que le tomó a la animadora llegar al escenario más importante de Chile, afirmó: “Yo creo que es cuando es, todo llega a su tiempo y cuando debe ser”, comenzó diciendo a BBCL.

“Para mí era un sueño dormido animar el Festival de Viña… y hoy estoy a días de concretarlo. Tocó que me cambié de canal, que Mega postulara a la licitación, que la ganara y llegó así este lindo regalo que lo estoy disfrutando mucho. Es un sueño que se materializa y eso me tiene muy contenta, muy feliz”, confesó.

“Con Felipe formamos una de las duplas más recordadas de la televisión”

Pero mientras un sueño se materializa, otro quedó sin cumplir. Antes de que Karen Doggenweiler animara el matinal de TVN, compartía pantalla con Felipe Camiroaga en el extinto “Pase lo que pase”. Desde entonces se convirtieron en la dupla dorada del canal.

Y aunque el fallecido animador tuvo su paso por el Festival de Viña, lo hizo junto a Soledad Onetto, la conductora elegida por Canal 13, el otro canal que tenía la concesión del certamen, por lo que Felipe y Karen jamás coincidieron en el escenario de la Quinta Vergara.

Sobre esto, Doggenweiler relató: “Con Felipe formamos una de las duplas probablemente más recordadas de la televisión y tengo siempre los más lindos recuerdos de él, así que, claro, hubiese sido bonito en su momento”.

No obstante, la animadora explicó que era muy difícil que esto se concretase: “Eso sí, era una fórmula que a lo mejor no podría haberse materializado porque siempre había un animador de un canal y otro de otro en esta licitación en conjunto entre Canal 13 y TVN. No fue posible en su momento”.

El vestuario de Karen Doggenweiler para el Festival de Viña

Uno de los eventos relacionados con el certamen que se ha convertido en todo un evento es la Gala del Festival de Viña, la que se realiza dos días antes del comienzo de la competencia.

Esta alfombra roja hoy acapara aún más atención, pues tiene como objetivo rearborizar las zonas afectadas por los incendios en Viña del Mar. Aunque no por ello, se dejará afuera el glamour que la caracteriza.

Por ello, en conversación con BioBioChile, Karen Doggenweiler confirmó que usará un vestido de una firma francesa para el evento.

“Tenemos una sorpresa especial y de la que ya algo se ha comentado para la gala. Es un vestido de la casa Schiaparelli de París, de Francia. Un vestido muy bonito de una casa de costura, de un atelier que resultó de los favoritos en la Semana de la Moda en París, así que eso nos tiene muy contentos, el poder lucir uno de sus vestidos”, reveló.

No obstante, aseguró que para las noches del Festival de Viña, su vestuario estará a cargo de solo diseñadores nacionales: “En la Quinta Vergara contaremos con diseñadores chilenos como la Makarena Montaner, que me ha acompañado durante muchos años en muchos escenarios (…) Asimismo, he podido descubrir otros diseñadores, como Sebastián del Real, que hace un trabajo precioso y se va a lucir en el escenario con un diseño y un color que nos encanta, y Paulo Méndez que también hizo un trabajo bonito, femenino, sensual y bien osado”, agregó.

La edición 64 del Festival de Viña comienza este 23 de febrero y será emitida por Mega, tras ser el único canal en quedarse con la concesión.