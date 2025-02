El Club de la Comedia marcó un hito en la televisión chilena al debutar en 2007 en CHV, con Pedro Ruminot, Pato Pimienta, Nathalie Nicloux, Sergio Freire, Juan Pablo Flores y Natalia Valdebenito. El programa combinaba sketches y Stand Up, inspirado en un formato español. A través de 12 temporadas, el show catapultó talentos como Ruminot y Alison Mandel, quienes triunfan en la actualidad. En contraste, otros integrantes como Fabrizio Copano enfrentaron dificultades tras el éxito en Viña. Mientras tanto, figuras como Pimienta continúan triunfando en el extranjero, y Nicloux experimentó una caída en el Festival del Huaso de Olmué. A pesar de altibajos, el legado del Club de la Comedia sigue presente en la comedia chilena.

En 2007 el programa de humor de CHV, Club de la Comedia, hizo su debut en pantalla, todo esto luego de que Pedro Ruminot, Pato Pimienta, Nathalie Nicloux, Sergio Freire, Juan Pablo Flores y Natalia Valdebenito, le presentaran la idea a los ejecutivos del canal.

Así comenzaron haciendo pequeños sketch de humor, los que se mezclaban con momentos de Stand Up. Un formato que años más tarde el mismo Pedro Ruminot admitió que robó de un programa español con el mismo nombre.

Pese a ello, el espacio de humor marcó historia en la televisión con sus 12 temporadas, a través de las que se catapultaron varios talentos que permanecen en la pantalla chica.

Pedro Ruminot y Alison Mandel

Tal es el caso del mismo Pedro Ruminot, quien además de hacer shows de comedia en bares y teatros, pasó por el Festival de Viña en 2016 y 2020, y en ambas ocasiones se llevó el máximo galardón, las gaviotas de oro.

Ahora participa en el programa de viajes “Socios por Chile” con Jorge Zabaleta y Francisco Saavedra.

Éxito que comparte con su esposa, Alison Mandel, quien también fue parte del programa y que en 2024 triunfó en el Festival de Viña, donde se llevó la preciada gaviota. Pero no solo eso, pues también ha tenido participaciones en las películas “Qué pena tu boda”, “Sin filtros” y “No estoy loca”.

El matrimonio además se convirtió en padres de Baltazar, de cuatro años.

Natalia Valdebenito

Otra que se mantiene cosechando éxitos es Natalia Valdebenito, quien gozó el mismo triunfo en la edición 2016 del certamen con su rutina “¿Vo creí que soy weona?”, que aún se mantiene en la retina del público.

La también actriz ha participado en films como “El lugar de la otra”, la que está nominada a los Premios Goya.

Aunque ahora la comediante recorre Chile con su show “Esto es un secreto” y tiene su propio programa en Súbela Radio, “Café con Nata”.

Pese a que algunos de los antiguos integrantes del Club de la Comedia han mantenido su éxito sobre el escenario, no ha ocurrido lo mismo en su vida personal.

Maly Jorquiera y Sergio Freire

Tal como Ruminot y Mandel, en el programa Sergio Freire y Maly Joquiera también iniciaron una relación, la misma que los unió para siempre a través de su hijo Lucas, de 7 años.

Por ello, tras más de 10 años de relación, en 2024 los comediantes contrajeron matrimonio en abril pasado en una íntima ceremonia con sus amigos y familiares.

Pero para diciembre de ese mismo año la pareja enfrentaba rumores de separación, esto luego de que la misma Maly lo mencionara en una rutina: “Todo mejora, yo soy la niña símbolo. Si les sirve de consuelo mi historia se las voy a contar (…) Yo me casé y me separé al tiro”.

“La vida te da señales. Se demoró 10 años en pedirme matrimonio, que otra señal querí. Me voy a casar y todas mis amigas se estaban separando” (sic), aseguró.

El quiebre, según reveló la periodista Cecilia Gutiérrez, tendría su origen en una infidelidad de Sergio Freire con una fanática, con la cual se encontraba en sus shows.

Hasta ahora la pareja no se ha referido formalmente a los rumores y supuesta separación.

Fabrizio Copano no logró encontrar “El Antídoto”

Otro “nacido” del Club de la Comedia, que sufrió un revés, fue Fabrizio Copano.

El humorista tuvo un paso brillante por el Festival de Viña en 2023, donde logró lo imposible, pues le tocó presentar su rutina después de Christina Aguilera.

Cuando el comediante estaba sobre el escenario esperando a ser presentado, la Quinta Vergara se caía a pifia pidiendo el retorno de la artista estadounidense, pero el ex Club de la Comedia supo torcerles la mano y en solo una hora terminó por “domar al monstruo”.

Por si fuera poco, solo un mes antes, Copano hacía su debut frente al público en el late show de James Corden, donde deleitó con una rutina sobre la idiosincrasia estadounidense.

Estos triunfos le valieron al humorista obtener su propio show de comedia en Mega. En un video promocional, el programa prometía ser un “antídoto” a la falta de humor en el país, sin embargo, la “medicina” no funcionó.

Una temporada alcanzó a estar al aire el espacio de televisión que era co conducido por Luis Slimming, pero no logró convencer al público.

Pese a ello, el ex Club de la Comedia triunfa entre la audiencia estadounidense, por lo que actualmente reside en Nueva York, donde realiza varios shows de Stand Up.

Pato Pimienta tras el Club de la Comedia

Aunque se encuentra alejado de la televisión chilena, Patricio Pimienta, uno de los guionistas principales del Club de la Comedia, ahora está radicado en México, donde triunfa como comediante y profesor de teatro.

Pero el humorista no ha dejado de lado el Stand Up, lo que incluso lo ha traído de regreso al país. Inclusive Pato Pimienta fue convocado como jurado de los recién pasados Premios Caleuche.

En 2022, Pimienta ganó el Premio Carmen a Mejor Dirección por el musical “Auge y caída del ruiseñor, la historia de Rosita Serrano”, además de varias nominaciones al Altazor.

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas para todos los ex Club de la Comedia.

Natalie Nicloux y su caída en el Festival del Huaso de Olmué

En 2023, Nathalie Nicloux, que para entonces había participado en “Charly Tango” y en “Huaquiman y Tolosa”, se subió al escenario del Festival del Huaso de Olmué, como una de las primeras comediantes femeninas del extinto programa de humor.

Con ello la artista marcaba su retorno a la pantalla chica y esperaba catapultar su éxito. Todas las fichas estaban puestas en ella.

Sin embargo, la rutina que tocó temas como la ansiedad, la pandemia y el desempleo, no convencieron al público que no soltó ninguna risa. Nada más que tibios aplausos a su salida del escenario.

En aquella ocasión Nicloux conversó con BioBioChile donde admitió su caída: “Creo que ellos tal vez tenían su agenda y yo no estaba ahí, nada más. No lo encuentro ni dramático, ni que ocurra una vez en la vida. Creo que es parte de subirse al escenario”.

Aunque no cerró la puerta a volver a los escenarios, pues a su juicio “el escenario siempre da nuevas oportunidades porque es muy noble”, nada más se supo de la comediante, ni dentro de la pantalla ni fuera de ella.

Juan Pablo Flores, el fracaso del Festival de las Condes

Otro por el que esperaban ansiosos los antiguos televidentes del Club de la Comedia era Juan Pablo Flores.

El comediante se había quedado en la memoria de varios con sus rutinas del “Terrible Jefe” y “Aléx y Cotito”, además llevaba cinco años retirado del humor, luego de haber dejado la capital nacional por el sur de Chile, adonde se trasladó con su familia y emprendió un nuevo negocio de construcción de casas.

Por eso, cuando fue anunciado para el Festival de las Condes como la figura del humor de la primera noche, todos lo esperaban. Pero tal como su rutina avanzaba sin contratiempos, también lo hacía sin hacer reír.

Así lo hicieron sentir sus mismos seguidores en redes sociales esa noche: “Juan Pablo Flores, de los mejores de la era del Club de la Comedia, pero pesa bastante el retiro y posterior vuelta a los escenarios, debió haber estudiado mejor el tema Festival, no es un Bar Comedy”, escribió el usuario @Cris_Alonso9.

Y lo mismo se hizo sentir en el escenario del Parque Alberto Hurtado, donde los animadores, Diana Bolocco y Cristián Riquelme, incluso tuvieron que “rescatarlo” de las pifias, mientras aún intentaba retomar con algunos chistes.

25 minutos alcanzó a estar sobre el escenario cuando tuvo que despedirse con un escueto “Muchas gracias”.

Fue el mismo Juan Pablo Flores el que explicó a que se debió su fracaso en el festival: “Lamentablemente, yo me comí un pedazo de la rutina y por eso se acortó un poco. Me comí una parte del principio y se me fue. Mi rutina terminaba ahí, en la lambada. Era el momento en que tenía que terminar”, confesó.

No obstante, el ex Club de la Comedia sigue realizando shows de Stand Up en bares de comedia.