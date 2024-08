La reconocida actriz chilena, Katty Kowaleczko, conversó en una extensa entrevista con The Clinic sobre su carrera a los 60 años, destacando que no tiene problemas con su edad y reconociendo que en algún momento recurrió al bótox. Sin embargo, descartó someterse a cirugías estéticas, prefiriendo envejecer de manera natural.

“Nunca tuve problema con mi edad. Había mucha colega que me decía: No digas tu edad, porque sacan la cuenta de la mía. No sé, nunca me importó. De hecho, un tiempo me dejé las canas, pero me las tuve que teñir por trabajo”, expuso.

Asimismo, y si bien reconoció que en algún momento utilizó bótox, la exintegrante de Verdades Ocultas descartó someterse a alguna cirugía estética.

“Creo que poder envejecer tranquila es algo muy gratificante y ha sido un poquito el propósito. Hubo un tiempo en que usé las plaquetas y el bótox, pero de repente dije: no, para qué, después voy a tener que meterme bisturí en la cara. ¿Y si no me gusta? Prefiero ser una vieja estupenda que una vieja con cara de cirugía”, comentó.

Asimismo, también se dio tiempo para analizar algunos prejuicios que existen, sobre el ámbito actoral, respecto a la edad.

“La gente opina mucho que estoy vieja. Cuando estuve con las canas, me decían que por qué no me teñía. Es una mala señal dejarse envejecer en esta sociedad. A la mujer no se le da el permiso a envejecer y sobre todo en el oficio en que yo estoy, donde hay mucha imagen”, explicó.

“Ahora, esta es una opción muy personal. No hago propaganda para que todas se dejen las canas. La que se quiera hacer un ojo acá, en el centro de la frente, que se lo haga. Cada uno sabe cómo vive. A mí no me acomoda”, concluyó.