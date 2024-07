Katty Kowaleczko y J. A. Muñoz develan detalles del montaje de "María, Mater Dei"

Muchísimas y variadas lecturas, información sobre múltiples obras de arte y composiciones musicales llevaron al periodista, crítico y creador Juan Antonio Muñoz a una conclusión: “María, la madre de Jesús, más allá de cualquier creencia religiosa, es la mujer más importante de los últimos dos mil años de historia, es la fuente de la que nace la cultura cristiana, que rebasa los límites de Occidente y Asia Menor para expandirse por todos los rincones del planeta”. Y a la vez, agrega, “es la mujer de la que se sabe menos y se supone más. Su figura es una de las más complejas que nunca ha contemplado una religión y está cargada de unos valores afectivos inmensos”.

A partir de allí, escribió “María, Mater Dei”, que él describe como poema dramático, y que acaba de ser estrenado en la Corporación Cultural de Las Condes, con la reconocida actriz Katty Kowaleczko a cargo de ese complejo rol.

Juan Antonio y Katty estuvieron con Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra en el programa “Del Fin del Mundo”, de BioBio TV, para conversar sobre este montaje que dirige Claudio Pueller.

“En Efesos, lugar donde se supone que está la casa donde vivió sus últimos años María, es donde nosotros situamos gran parte de la acción de la obra”, explica el autor.

Kathy, a su vez, comenta que instalarse en el escenario “para mí siempre ha sido un misterio; el otro día lo hablaba con el director: no estoy pensando en lo que viene; estoy comenzando a vivirlo. Me meto por un tubo, me tiro por un paracaídas, ¡no sé!”.

De la obra, dice, “me llama la atención porque hay marías cotidianas en todas partes”.

También contaron ciertos hechos inexplicables que rodearon el montaje, situaciones cotidianas vividas durante la preparación de la obra.

FICHA

“MARÍA, MATER DEI”

Poema dramático de Juan Antonio Muñoz H.

Actuación: Katty Kowaleczko.

Dirección General: Claudio Pueller B.

Coproducción con la Corporación Cultural de Las Condes.

Nuestra Señora del Rosario 30.

12 al 28 de julio.

Viernes y Sábados, 20 hrs; Domingo, 19 hrs.

Diseños de Vestuario y Escenografía: Jorge “Chino” González.

Composición Musical: Sergio Cornejo.

Diseño y Realización Audiovisual: Pablo Llao

Diseño de Iluminación: Ángel Solovera.