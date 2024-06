Mónica Jáuregui dio una extensa entrevista a Canal 13, donde reveló detalles del último tiempo de Claudio Iturra, periodista de viajes que falleció el pasado 23 de mayo.

En este sentido, Jáuregui habló de lo que será el programa La ruta de la Patagonia, el último realizado por el comunicador, que será emitido desde el próximo sábado.

“Claudio quería mostrar al mundo lo linda que es la Patagonia y las posibilidades que existían de ir a vacacionar allí. Él deseaba movilizar el turismo en esa zona. Además, su gran deseo era mostrar a la gente de este lugar, todas personas amables y sencillas que él quería mucho”, indicó.

“Recuerdo que me habló de los ríos de Hornopirén, donde realizó rafting; también, el Parque Tagua Tagua con sus imponentes montañas y la laguna con alerces milenarios”, añadió.

En la misma charla, también recordó una conversación que tuvo con su hijo respecto a aquel viaje en particular.

“Además, me decía que quedó impresionado con el Parque Pumalín, en la Provincia de Palena, le llamó mucho la atención la historia de Douglas Tompkins y admiró el legado que dejó este hombre”, rememora, agregando que “me contó que se había columpiado y creo imaginar que fue en los columpios de Cochamó”, expuso.

Proyecto de Claudio Iturra

En la misma conversación, Mónica Jáuregui reveló un proyecto que Claudio Iturra dejó inconcluso en el sur del país.

“Él tenía una conexión muy grande con ese lugar. Este vínculo era tan importante que terminó comprándose un terreno en Villa O’Higgins y lo voy a terminar de construir en honor a él”, recordó.

“Él me decía que era su lugar de descanso, ‘mamá, ahí yo me desconecto, me encuentro conmigo mismo, y me encanta su gente, es sencilla, amable y cariñosa”, concluyó.