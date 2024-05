El animador Francisco Kaminski será el invitado principal en el próximo episodio de "Podemos Hablar" de CHV, donde abordará su separación de Carla Jara y los rumores de infidelidad. En un adelanto del programa, el animador reconoce haber cometido errores, pero niega haber sido infiel físicamente, admitiendo un acercamiento con Camila Andrade en el Festival de Puente Alto. Además, aclara que su matrimonio no terminó por Andrade y revela la conflictiva situación con su hijo Mariano, quien descubrió los mensajes con su compañera de trabajo.

Este viernes se liberó un adelanto de Podemos Hablar, programa de conversación de CHV, donde el animador de La Red, Francisco Kaminski, será el invitado principal del episodio de este domingo.

El comunicador, siguiendo los pasos de su exesposa, Carla Jara, participará en el late con el fin de entregar su postura respecto al quiebre de su matrimonio y supuesta infidelidad.

En las imágenes liberadas, Kaminski hace su mea culpa: “No le fui infiel de acto a mi señora, sí, obviamente que cometí un error. Dejé pasar el tiempo”, se le oye decir al comienzo de la entrevista.

“La cagué. De sentimientos, obviamente que pasaban cosas, pero no pasaba nada de acción, era primera vez que le daba un beso“, afirmó en referencia al acercamiento ocurrido en el Festival de Puente Alto.

Kaminski también aseguró que su matrimonio no habría terminado por una infidelidad y el quiebre tampoco estaría relacionado con Camila Andrade.

“Mi matrimonio no lo terminó Camila Andrade. Si no hubiese estado Camila en el camino igual hubiésemos terminado porque yo tomé la decisión de separarme“, afirmó.

El animador también se refirió a la relación actual que tiene con su hijo Mariano, de 10 años, quien de acuerdo al relato de Carla Jara, fue quien descubrió los mensajes que su padre se enviaba con su compañera de trabajo.

“Lo más doloroso que me ha pasado es que hoy mi hijo no me habla. Camila recibe amenazas de muerte”, confesó.

El episodio de PH será emitido este domingo en las pantallas de la mencionada estación televisiva en horario Prime.