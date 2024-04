Esta semana, Claudio Valdivia expresó en “Ganar o Servir” que Daniela Aránguiz había mentido respecto a una serie de declaraciones, en las que afirmaba que él la había “joteado” mientras ella estaba emparejada con su hermano, Jorge.

Derechamente, y según detalla Canal 13, el entrenador de fútbol volvió a la TV con la intención de exponer a su excuñada, para así defender a su familia.

Teniendo aquello en consideración, fue en una dinámica de confesiones dentro del reality que Claudio se refirió a los dichos de Aránguiz, exigiéndole que pidiera disculpas por ello. “Hace una acusación de algo que podría generar un conflicto entre hermanos, eso es lo grave”, dijo el DT.

Daniela Aránguiz contra Claudio Valdivia

La exMekano le respondió a su excuñado en el último capítulo de “Sígueme“. “¿Ustedes se acuerdan que Claudio Valdivia pololeó con Angie Alvarado?, ¿y que la Angie Alvarado fue un tiempo amante de Jorge Valdivia?, ¿ustedes recuerdan que Claudio Valdivia tuvo un romance con Vale Roth?, ¿y ustedes recuerdan que Vale Roth viajó a Brasil a ver a Jorge Valdivia?“, comenzó lanzando Daniela.

“Ellos, o Claudio quizá, están acostumbrados a hacer estos cambalaches con las mujeres. ‘Agárratela un rato, después me la agarro yo otro rato’, y así sucesivamente. Yo nunca dije que él me acosó, ni que él me toqueteó ni nada por el estilo“, prosiguió Aránguiz.

“Solamente dije que Claudio me había hecho comentarios que quizá, yo me hacía la tonta, sí. Pero si yo me pongo a pensar, esos comentarios sí son desubicados de parte de un hermano“, sostuvo. Tras ello, la expareja de Jorge Valdivia destapó los supuestos “joteos” de Claudio.

“Estoy pololeando con la Nati porque se parece a tí“, “Mi polola se parece a ti, y tú eres como la mujer que a mí me gusta, por eso estoy pololeando con ella”, “O cuando yo llegaba de Mekano con la mini, (Claudio) salía a abrirme la puerta con una frazada y me decía ‘tápate porque sino me pasan cosas’“, acusó Daniela.

La panelista de TV agregó que aquellos comentarios sucedían desde el principio de su relación con Jorge. “Yo las tomaba como talla y me reía, pero de que pasaron, pasaron”, dijo. “Una vez yo estaba llorando en Brasil por una cosilla que me había dicho Jorge, y Claudio me agarró la mano y me dijo ‘qué pena que mi hermano no valore la mujer que tiene‘”, comentó también.

“Quizás tengo muchas cosas (por las) que pedirle perdón a Claudio Valdivia. Claudio, perdón. Perdóname por haber paseado a tu hijo toda la noche cuando a Sabrina la asaltaron y fui la única que se quedó con el niño“, lanzó Aránguiz con ironía.

“Perdóname por regalarte los pasajes para que llevaras a tu hijo a Disney, o perdóname por todos los años que viviste en mi casa y te atendí como si fueras un hijo. Esas van a ser las únicas disculpas que le voy a ofrecer a Claudio Valdivia, pero esas disculpas, la verdad que él me las debería pedir a mí, y no se debería meter más en este asunto”, cerró la personalidad.